À Morsiglia, un festival pour réconcilier patrimoine et création contemporaine

Faire vivre un lieu, un territoire, une mémoire. C’est le pari de Morsigli’ARTE, manifestation portée par l’association Morsiglia Patrimoine, qui se tiendra pour la première fois les 26 et 27 juillet 2025 dans le Cap Corse. Pendant deux jours, la chapelle San Roccu, située à Stanti sur la commune de Morsiglia, accueillera expositions, conférences, visites guidées et ateliers autour d’un fil rouge : le lien entre création contemporaine et patrimoine insulaire. L’événement s’adresse à toutes les sensibilités : habitants du Cap, visiteurs de passage, curieux, amateurs d’art ou passionnés d’histoire. « Nous avons voulu un moment de partage, ancré dans le lieu, ouvert à tous », soulignent les organisateurs.



Tout au long du week-end, la chapelle sera le théâtre d’une exposition collective réunissant artistes insulaires ou liés à la Corse : photographes, peintres, sculptrices – reconnues ou émergentes. Un espace de découverte et de dialogue, en écho à l’architecture et à l’histoire des lieux.



Plusieurs temps forts ponctueront les deux journées. Samedi à 11h, Jean-Michel Ambrosini proposera une conférence sur Le sepolcro de Canari, suivi à 17h d’une visite guidée du site de Saint-Cyprien, puis à 18h30 d’une intervention de Bruno Cesari sur les corsaires cap-corsins et la Méditerranée ottomane. Une buvette sera installée sur place.



Dimanche matin, un atelier cyanotype animé par Julie Pontaut (BleuCyan Cyanotypes) permettra aux participants de s’initier à cette technique photographique ancienne (sur inscription, 10 €). À 11h, une seconde visite guidée du site de Saint-Cyprien est programmée.



Une double vocation : culture vivante et sauvegarde du patrimoine

Au-delà de la programmation artistique, Morsigli’ARTE s’inscrit dans une démarche patrimoniale. L’événement vise aussi à sensibiliser à la préservation du patrimoine rural du Cap Corse et à soutenir la souscription lancée pour la restauration de l’église Saint-Cyprien de Morsiglia. Une manière, selon l’association, de « créer un pont entre les bâtisseurs d’hier et les créateurs d’aujourd’hui ».

Ouvert à toutes et à tous, Morsigli’ARTE souhaite s’inscrire dans le temps et contribuer à faire du village un lieu de culture vivante, au croisement de l’histoire, de l’art et de l’engagement collectif.



Infos pratiques

• Chapelle San Roccu (Saint-Roch), Stanti, Morsiglia – Cap Corse

• Samedi 26 juillet (10h–20h) & dimanche 27 juillet (10h–16h)

• Entrée libre (sauf atelier cyanotype : 10 €)

• Renseignements & inscriptions : 06 89 20 72 28

• Facebook / Instagram : @morsigliarte