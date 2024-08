Porto-Vecchio : L’art du graffiti s’exprime au Paradisu

À Porto-Vecchio, dans l’ancienne colonie de vacances du Paradisu, située dans la forêt de l’Ospedale et abandonnée depuis des décennies, des artistes transforment les murs des bâtiments désaffectés. Leurs œuvres apportent une touche de couleur et de vie à ce lieu autrefois morne, redonnant ainsi une nouvelle allure et une nouvelle âme à cet espace oublié.