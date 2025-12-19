Assemblée de Corse : Un budget tendu sur fond de crise nationale et sous les feux de l’opposition

Le paradoxe de l’aide

Comme d’habitude, Louis Pozzo di Borgo ferraille pour défendre le budget au nom de la majorité territoriale. Il ne nie pas les problèmes : « Nous sommes tous inquiets d’une situation budgétaire qui n’est pas celle que nous souhaiterions. Pour autant, cette inquiétude ne doit pas nous interdire de poursuivre nos politiques publiques. Prendre ce problème par le prisme des dépenses est une erreur. Certes, les dépenses doivent être maîtrisées, mais le vrai problème est les recettes qui ne nous permettent pas de couvrir dans le temps l’évolution de nos dépenses publiques ». Pour lui, si la dette est importante, elle est gérable : « la dette fait partie de la vie d’une collectivité quand les recettes stagnent et les besoins en investissement se font de plus en plus criants ». Et là, il met l’opposition face à ses contradictions : « Vous dites qu’il faut dire stop, mais j’aurais bien aimé que, lors des discussions sur l’aide aux communes, chacun d’entre vous sache dire stop ! Mais je n'ai entendu personne le dire. On a défendu la clim dans telle commune, la signalétique dans telle autre, l’inscription des travaux de voirie ». Il apostrophe le maire de Portivechju : « Vous avez même demandé 20 millions € supplémentaires sur l’aide aux communes. On ne peut pas nous dire attention à ce que vous faites, faites des choix et, sur un dossier, qui est présenté quelques heures avant, nous demander un effort de 20% de majoration sur une enveloppe. Sinon, je m’y perds ! ». Avant de railler : « Tout parait plus simple sur les rangs de l’opposition ! Nous savons où nous allons au moins jusqu’en 2028. Bien malin qui pourra se projeter au-delà ! Nous affirmons que c’est par le biais d’une autonomie fiscale et d’un nouveau pacte budgétaire que nous pourrons faire évoluer la situation. A périmètre constant, nous ne pourrons pas continuer à assumer le train de vie de cette collectivité pendant de nombreuses années. Ce n’est pas possible ! Vous parlez d’alternance, mais personne ne fera de miracle ! ».



Le pari du rebond

La riposte de Gilles Giovannangeli est tout aussi claire : « Nous garantissons aux Corses que, pendant trois ans, à droit constant, en investissant 315 millions € par an, nous restons dans une situation budgétaire soutenable ». Il ne comprend pas le défaitisme affiché : « La question budgétaire, c’est aussi une question de rebond. Il y a des cycles. Et nous faisons le pari d’un rebond calculé ! Il faut se battre sur l’autonomie parce que la solution, c’est les recettes. La taxation de la spéculation immobilière et le transfert de la TVA peuvent nous rapporter des dizaines de millions €. L’autonomie est, sur ces deux points, la garantie de recettes supplémentaires ». A la droite, il lance : « Notre dette a augmenté de 400 millions en 7 ans, mais on a investi plus de 2,2 milliards €. Plus de cinq fois ! C’est un endettement performant au service de la Corse et des Corses ». Le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, relève, lui aussi, le paradoxe de l’opposition : « Lorsqu’il s’est agi d’activer les leviers fiscaux, on l’a fait, on a ramené 5 millions € dans les caisses de la CdC. Certains, qui nous reprochent de ne pas être plus dynamique en termes d’investissements, ont voté contre l’augmentation des recettes ! ». Et de conclure : « Nous devons réussir, sinon c’est une équation impossible : les recettes sont trop faibles, les leviers pour faire augmenter les recettes ne nous appartiennent pas, les dépenses sont incompressibles. Nous sommes une collectivité en souffrance qui meurt de soif, alors qu’elle a des puits d’eau fraîche à portée de main, des réserves potentielles ».

Le budget a été adopté. Tous les groupes d’opposition ont voté contre.



N.M.