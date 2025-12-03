Orientations budgétaires : L’Exécutif corse maintient le cap dans un contexte national morose et incertain

Des choix politiques assumés

Troisième axe : le maintien d’un haut niveau d’investissement, 315 millions € par an, soit 945 millions € sur trois ans. « Il nous manque 50 millions €, on est obligé de faire un recours à l’emprunt qui s’élèvera à 115 millions €. C’est un choix politique assumé », poursuit Gilles Giovannangeli. La dette s’élèvera donc à 1,212 milliard € en 2026 à 1,310 milliard € en 2028. « Quand on regarde les ratios, on n’est pas en zone d’alerte. Le taux de désendettement est de 7,1 ans en 2026 et de 8,1 ans en 2028. C’est bien mieux que la moyenne des régions françaises. La gestion des stocks montre que notre pilotage est bon : 920 millions € avec un ratio de couverture de 3 années, c’est un très bon ratio. Le taux d’épargne brute est à 13 %, bien en deçà de la limite des seuils prudentiels ». L’objectif pour l’Exécutif est de respecter les engagements pris en termes de politiques publiques et de programmes. Il définit des priorités. « On ne reculera pas sur nos politiques d’investissement global. On ne reculera pas sur les politiques sociales, car la société corse est pauvre, vieillissante, et a besoin de solidarité. L’aide au secteur associatif est maintenue. On ne renoncera pas à la formation et à l’éducation. On va bien au-delà de nos compétences sur l’apprentissage parce que c’est une filière importante pour la formation des jeunes. On ne reculera pas sur l’accès à la culture, au sport, à une politique linguistique assumée et réussie. Là aussi, on se démarque de la majorité des régions qui baissent le budget de la culture. Nous l’augmentons, c’est un choix politique ». L’Exécutif veut continuer à investir dans « des politiques qui protègent » par le soutien à la sécurité et au secours à la personne (SIS), dans les infrastructures de transports, mais aussi dans les territoires : « Nous sommes la seule région à le faire ». Le nouveau dispositif d’aides, qui sera examiné le mois prochain à l’Assemblée de Corse, maintient le niveau d’aides et organise une transversalité de l’aide.



Le chemin vertueux

Autre priorité assumée : l’autonomie des secteurs stratégiques, notamment l’énergie, l’accès à l’eau et le développement agricole basé sur une agriculture de production et nourricière. Egalement, l’intensification de la politique en matière de tourisme avec la stratégie de désaisonnalisation et l’achat de flux aériens. « Notre volonté politique est d’avoir une économie forte, résiliente, équilibrée, durable et redistributive. On ne peut pas imaginer une Corse autonome sans un secteur économique fort qui maille le territoire », précise le président de l’ADEC. L’Exécutif est bien conscient que dans le contexte actuel, il faut trouver de nouveaux outils de financement de l’économie. Il annonce la mise en place en 2026 de la Banque territoriale d’investissement avec une opérationnalité en 2027. Il entend travailler sur son dada : la mobilisation de l’épargne populaire. « Nous avons besoin d’une organisation efficace pour préparer l’autonomie. Nous sommes conscients des contraintes qui sont les nôtres, nous assumons la dégradation financière, mais elle reste maitrisée ». Anticipant les critiques de l’opposition, Gilles Giovannangeli martèle : « Nous ne sommes pas en situation d’asphyxie financière. Nos ratios restent acceptables. Nous sommes sur la bonne trajectoire. Nous ne renonçons pas à ce qui fait notre ADN, à être au plus proche des besoins des Corses. La solution est le chemin vertueux vers l’autonomie. Nous sommes persuadés qu’il faut changer de paradigme pour mobiliser plus de recettes. Nous demandons à l’Etat de travailler sur un pacte budgétaire, fiscal et financier. Le combat pour l’autonomie est complémentaire de ce qui se passe en France où les régions emboitent le pas de la décentralisation. Le débat est sur la table en France, nous ne sommes plus isolés ».