Budget 2026 : Michel Castellani arrache un deuxième vote sur la continuité territoriale

Nicole Mari le Mercredi 5 Novembre 2025 à 19:16

Le député Femu a Corsica de la 1ère circonscription de Haute-Corse, membre du groupe LIOT, Michel Castellani, a obtenu, en Commission des finances de l’Assemblée nationale, lors de la seconde partie du débat budgétaire concernant les dépenses, un deuxième vote favorable sur une rallonge de 60 millions d’euros de la dotation de continuité territoriale et son indexation structurelle sur l’inflation. Un nouveau pas crucial de franchi avant la prochaine étape : le vote en hémicycle à partir du 12 novembre.