La nouvelle cuisine centrale de Porto-Vecchio profitera aux enfants et aux plus démunis

"Un outil éminemment social"



La cuisine centrale représente un investissement de 3,7 millions d’euros. Elle est financée à 40 % par la commune mais aussi par la Collectivité de Corse (1 M€) et l’État (880 000 €). Mercredi midi, lors de l’inauguration, le sous-préfet Anthony Barraco a salué « la naissance d’un équipement structurant pour le territoire ». De son côté, s’exprimant au nom de la Collectivité de Corse, le nouveau président de l’ADEC Gilles Giovannangeli n’a pas manqué de souligner que « cet outil éminemment social, au service des enfants et des familles, élargit sa vocation aux personnes en situation de précarité ». En effet, confirme Jean-Christophe Angelini, « l’objectif est qu’il n’y ait plus un seul Porto-Vecchiais qui souffre de malnutrition ou de faim ».



Ainsi, deux fois par semaine, des repas sortiront de la cuisine centrale pour finir dans les assiettes des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Soit une cinquantaine de personnes, déjà suivies par le centre communal d’action sociale (CCAS). « Au-delà des denrées brutes que nous leur fournissions via l’aide alimentaire, elles bénéficieront désormais de repas élaborés », se réjouit Didier Lorenzini, conseiller municipal et vice-président du CCAS. Mais ces bénéficiaires de l’aide alimentaire ne sont pas les seules personnes précaires à être ciblées : « Nous sommes dans une démarche zéro déchets, ce qui fait que même en période scolaire, il se peut qu’il reste un certain nombre de repas non livrés, poursuit M. Lorenzini. Le CCAS redistribuera, par convention, ces repas à d’autres personnes dont on sait que ça représentera un petit plus dans leur quotidien. Par exemple, une personne âgée, de retour à son domicile après une hospitalisation. Le portage de repas via la cuisine central permettra de faire face à cette mesure d’urgence car jusqu’à maintenant, nous n’avions pas l’outil pour transformer les denrées. Ensuite aussi, une personne qui vit dans un hameau mais qui ne conduit pas, on peut considérer qu’elle est en perte d’autonomie, même si sa santé est plutôt bonne. Et cet éloignement avec les commerces à proximité peut conduire à une alimentation qui n’est pas adaptée. »



Avant que ne soit coupé le cordon de l’inauguration, le prêtre de Porto-Vecchio, Don Thibault, est venu bénir la cuisine centrale. Non sans avoir une pensée pour le pape François, décédé en ce lundi de Pâques : « Le pape François, où qu’il nous voie, doit être fier, car il était très attaché à ce qu’on n’oublie pas les plus pauvres. »