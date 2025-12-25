Intempéries - Près de Bastia la RT 11 fermée à la circulation à Biguglia

(Archives CNI)
La Haute-Corse, déjà soumise à de fortes pluies depuis plusieurs jours, continue d’être
durablement arrosée ces deux prochains jours. L’Est du département en particulier continue d’être touché par ces précipitations : il est déjà tombé 40 à 60mm, et localement 80mm en Castagniccia.
Des cumuls de pluie de 80 à 120mm sont attendus sur les premiers contreforts orientaux, localement 150mm.
C'est la raison pour laquelle Météo France a placé la Haute-Corse placée en vigilance Orange pour le paramètre « pluie-inondations » du jeudi 25 décembre 18 heures au vendredi 26 décembre à 16 heures.
Plusieurs opérations liées aux intempéries sont actuellement en cours indique par ailleurs le Service d'incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse
De nombreux axes routiers sont coupés et des des reconnaissances sont actuellement en cours sur les routes afin de dresser un point complet de la situation.
En attendant, il est demandé à l'ensemble de la population de rester chez elle.
durablement arrosée ces deux prochains jours. L’Est du département en particulier continue d’être touché par ces précipitations : il est déjà tombé 40 à 60mm, et localement 80mm en Castagniccia.
Des cumuls de pluie de 80 à 120mm sont attendus sur les premiers contreforts orientaux, localement 150mm.
C'est la raison pour laquelle Météo France a placé la Haute-Corse placée en vigilance Orange pour le paramètre « pluie-inondations » du jeudi 25 décembre 18 heures au vendredi 26 décembre à 16 heures.
Plusieurs opérations liées aux intempéries sont actuellement en cours indique par ailleurs le Service d'incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse
De nombreux axes routiers sont coupés et des des reconnaissances sont actuellement en cours sur les routes afin de dresser un point complet de la situation.
En attendant, il est demandé à l'ensemble de la population de rester chez elle.