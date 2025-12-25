CorseNetInfos
Intempéries - Près de Bastia la RT 11 fermée à la circulation à Biguglia


La rédaction le Jeudi 25 Décembre 2025 à 16:50

La pluie qui tombe sans discontinuer depuis plusieurs jours sur la côte orientale et le Nord de la Corse commence à avoir de sérieuses répercussions sur la région. Les premières conséquences des pluies se font sentir ce jour près de Bastia. La RT 11 a été fermée à la circulation à la hauteur de Biguglia.
Dans le sens Nord/Sud, une déviation a été mise en place par la Collectivité de Corse via la route du lotissement du Bevinco puis la route du collège.
Dans le sens Sud/Nord, la circulation a été interrompue au rond-point n°4 (Multari).
Les automobilistes étaient invités à éviter le secteur et à suivre les itinéraires de déviation. Vers 18 heures la circulation a été rétablie sur une seule voie dans le sens Nord/Sud et 2 voies dans le sens Sud/Nord.
Le département est placée en vigilance orange pluie-inondation.



(Archives CNI)
La Haute-Corse, déjà soumise à de fortes pluies depuis plusieurs jours, continue d’être
durablement arrosée ces deux prochains jours. L’Est du département en particulier continue d’être touché par ces précipitations : il est déjà tombé 40 à 60mm, et localement 80mm en Castagniccia.
Des cumuls de pluie de 80 à 120mm sont attendus sur les premiers contreforts orientaux, localement 150mm.

C'est la raison pour laquelle Météo France a placé la Haute-Corse placée en vigilance Orange pour le paramètre « pluie-inondations » du jeudi 25 décembre 18 heures au vendredi 26 décembre à 16 heures.

Plusieurs opérations liées aux intempéries sont actuellement en cours indique par ailleurs le Service d'incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse
De nombreux axes routiers sont coupés et des  des reconnaissances sont actuellement en cours sur les routes afin de dresser un point complet de la situation. 
En attendant, il est demandé à l'ensemble de la population de rester chez elle. 





