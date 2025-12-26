"Femmes Méditerranéennes Unies" distille la magie de Noël au Refuge de Furiani

Depuis qu’elle a été créée en 2023 par Soumia Chakroun, l'association "Femmes Méditerranéennes Unies" multiplie les actions d’entraide et de solidarité. « Nous sommes aujourd’hui une trentaine de femmes de toutes nationalités* réunies au sein de cette association avec des champs d’actions aussi nombreux que divers », souligne la présidente.



En son siège de Paese Novu, l’association propose ainsi tout d'abord des aides aux femmes de toutes cultures en difficulté afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie et au développement de leur autonomie personnelle, notamment en leur donnant accès au savoir. L'association dispense aussi une aide administrative aux personnes en difficultés, visite les personnes isolée et les malades dans les hôpitaux ou les maison de repos. Elle agit par ailleurs en faveur de promotion de la vie éducative, sociale et culturelle des femmes issues de l’immigration en leur donnant accès à l’apprentissage de la lecture de leur langue maternelle et du français, ainsi qu'à la connaissance de leurs droits, leurs devoirs.



Régulièrement aussi Soumia et ses bénévoles organisent des cafés-rencontres, des ateliers culinaires, de couture, des pique-niques, des visites. Dans le droit fil de ces actions, ce jeudi 25 décembre, une délégation de l’association s’est déplacée au refuge de Furiani. « Cette action menée s’inscrit dans une démarche de solidarité et de respect du vivant » explique Soumia Chakroun. « En préparant un repas pour les animaux du refuge, notre association a souhaité rappeler que la compassion ne se limite pas aux relations humaines, mais englobe aussi la protection et le bien-être des animaux, souvent les plus vulnérables. À travers ce geste symbolique et concret, Femmes Méditerranéennes Unies affirme son engagement pour des valeurs universelles : bienveillance, responsabilité et dignité, en soutenant le travail essentiel des bénévoles qui œuvrent chaque jour sur le terrain ».



Un geste ô combien apprécié de nos compagnons à quatre pattes. « C’est un petit geste, mais il est accompagné de beaucoup d’amour pour ces êtres sans voix qui méritent respect, soin et tendresse ».



* Corses, Françaises, Italiennes, Espagnoles, Portugaises, Algériennes, Marocaines, Tunisiennes...