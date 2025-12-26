Météo : la situation s’améliore progressivement en Haute-Corse

Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif était en début de matinée à Saint-Florent en compagnie notamment du maire de la commune Claudy Olmeta et de Juliette Ponzevera, onseillère territoriale, suppléante du député Michel Castellani
Les pluies qui ont touché la Haute-Corse ces derniers jours se sont nettement atténuées sur une large partie du territoire ce vendredi. Les précipitations résiduelles concernent principalement le secteur Corte–Aléria–Solenzara. Selon les prévisions, de nouvelles averses pourraient intervenir dans la nuit de vendredi à samedi sur le Sud-Est du département, sans que les cumuls attendus ne fassent craindre de débordements des cours d’eau.
Le département devait demeurer placé en vigilance orange pour le paramètre « pluie-inondations » jusqu’à 16 heures ce vendredi. Le niveau de vigilance passera ensuite au jaune, avant un retour à une vigilance verte prévu dans la matinée du samedi 27 décembre.
Sur le plan hydrologique, les cours d’eau amorcent une décrue progressive. Le Fium’Orbu et le Travu présentent à ce stade des niveaux stables, compatibles avec l’absorption des précipitations attendues dans la nuit.
Risques d’éboulement
Malgré l’accalmie observée sur la majorité du département, les secteurs ayant enregistré d’importants cumuls de pluie restent exposés à des risques d’éboulement. Les autorités appellent la population à la plus grande prudence, en évitant les axes sensibles et les routes susceptibles d’être inondées. Toute situation présentant un danger doit être signalée aux services compétents via le 17 ou le 112.
Compte tenu de l’amélioration attendue des conditions météorologiques, le préfet de la Haute-Corse a décidé de placer le Centre opérationnel départemental en mode veille. Les services de l’État et de secours restent néanmoins mobilisés, avec une surveillance maintenue sur le Sud-Est du territoire.
Au total, près de 140 agents ont été mobilisés, tous services confondus : services de l’État, forces de l’ordre, sapeurs-pompiers et service des routes de la Collectivité de Corse. Une soixantaine d’interventions ont été réalisées par les secours et les forces de sécurité intérieure, principalement pour des mises en sécurité, des sauvetages et la mise en place de déviations.
De son côté, le service des routes de la Collectivité de Corse a mené environ 80 interventions, permettant de rétablir la circulation sur la majorité des axes touchés par les intempéries.
Le point sur les routes
Concernant le réseau routier, la RD7 à Campitellu a été rouverte à la circulation. En revanche, plusieurs axes demeurent fermés en raison des conséquences des intempéries
RD35 : Meria – Morsiglia
RD82 : Oletta
RD80 : Canari
RD238 : Saint-Florent
RD38 : Poggio-d’Oletta (domaine Leccia)
RD81 : pont de l’Aliso à Saint-Florent
RD262 : Santu-Petru-di-Tenda
