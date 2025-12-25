Haute-Corse : la vigilance orange prolongée face à un épisode pluvieux intense

Alors que l’épisode pluvieux se poursuit, le centre opérationnel départemental reste activé et l’ensemble des services de l’État demeure pleinement mobilisé. Le préfet de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance, notamment sur les routes, et insiste sur la nécessité d’adopter un comportement responsable face aux risques d’inondation. Il rappelle l’importance de ne pas s’engager sur des voies immergées, de respecter les déviations mises en place et les consignes données par les services de sécurité. Les déplacements non essentiels, en particulier en forêt, en montagne ou à proximité des cours d’eau, sont fortement déconseillés, tout comme le stationnement ou la circulation sous des arbres fragilisés par les intempéries.

Ce centre opérationnel a pour mission de centraliser les informations en provenance du terrain et de coordonner l’action des services de l’État, des secours et des collectivités afin de venir en aide aux populations exposées. La situation est d’autant plus préoccupante que l’épisode pluvieux intervient sur des sols déjà largement saturés, favorisant les ruissellements et les débordements. Les cumuls de précipitations atteignent localement entre 50 et 80 millimètres, touchant particulièrement le Cap Corse, la région bastiaise, la Castagniccia et la microrégion du Nebbiu. Les communes d’Oletta et de Saint-Florent figurent parmi les secteurs les plus impactés, avec plusieurs routes départementales désormais fermées et interdites à la circulation en raison des inondations. À Oletta , la situation a nécessité le déclenchement du plan communal de sauvegarde. La réserve communale a été mobilisée afin de procéder à l’évacuation préventive de quatre personnes, dans un contexte marqué par la montée rapide des eaux. Sur l’ensemble du département, les conséquences de cet épisode se traduisent par une activité soutenue des services de secours et des équipes techniques. Le service des routes a réalisé près de cinquante interventions au cours de la seule journée de jeudi, portant à une centaine le nombre d’opérations menées sur les soixante-douze dernières heures. Le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse a, de son côté, effectué près de trente-cinq interventions, essentiellement pour des mises en sécurité de personnes s’étant engagées sur des axes inondés.Dans les zones exposées, les habitants sont invités à surveiller attentivement la montée des eaux et à protéger leurs biens. Les autorités recommandent également de s’informer régulièrement de l’évolution de la situation en suivant les bulletins diffusés par les médias ainsi qu’en consultant l’état du réseau routier sur le site inforoutes.isula.corsica. L’évolution de l’épisode météorologique peut aussi être suivie en temps réel via le service de vigilance de Météo France, alors que la prudence reste de mise dans l’ensemble du département.