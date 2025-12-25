CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Qui sera la personnalité corse de l'année 2025 ? À vous de jouer ! 25/12/2025 Le Bastiais Paul François Tedeschi remporte le Main Event du PokerStars Open Cannes 25/12/2025 Intempéries - À Oletta activation du Plan communal de sauvegarde 25/12/2025 EN IMAGES - Les enfants animent une crèche vivante à l'occasion de la messe des familles à la cathédrale d'Ajaccio 25/12/2025

Intempéries - À Oletta activation du Plan communal de sauvegarde


La rédaction le Jeudi 25 Décembre 2025 à 19:51

En raison des intempéries qui touchent la Haute-Corse ce jeudi, le Plan communal de sauvegarde (PCS) est activé depuis 17 heures sur tout le territoire de la commune d’Oletta. Un poste de commandement a été mis en place. La réserve communale ainsi que l’équipe municipale sont mobilisées.



Sur la route de la cathédrale de Saint-Florent dans l'après-midi (Mairie de Saint-Florent)
Sur la route de la cathédrale de Saint-Florent dans l'après-midi (Mairie de Saint-Florent)
Les intempéries perturbent fortement le réseau routier.
La circulation est totalement bloquée et interdite au niveau de BIGMAT, sur la RD 82 reliant Oletta à Saint-Florent. Plusieurs habitations sont menacées.
 
Les autorités demandent à la population de respecter strictement les consignes  de ne pas se déplacer sur le réseau routier, de surveiller la montée des eaux, de ne pas sortir à pied, de prévoir des moyens d’éclairage de secours, car l'électricité est fuyante et de  prendre des nouvelles des voisins, en restant en sécurité.

La municipalité d'Oletta indique aussi sur les réseaux sociaux que "les mesures de sauvegarde sont en cours" et recommande à la population de se "mettre  à l’abri dans les habitations, de préférence à l’étage".

"À ce stade, quatre personnes ont été évacuées" indique encore la mairie d'Oletta




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos