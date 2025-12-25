Intempéries - À Oletta activation du Plan communal de sauvegarde

Les intempéries perturbent fortement le réseau routier.

La circulation est totalement bloquée et interdite au niveau de BIGMAT, sur la RD 82 reliant Oletta à Saint-Florent. Plusieurs habitations sont menacées.



Les autorités demandent à la population de respecter strictement les consignes de ne pas se déplacer sur le réseau routier, de surveiller la montée des eaux, de ne pas sortir à pied, de prévoir des moyens d’éclairage de secours, car l'électricité est fuyante et de prendre des nouvelles des voisins, en restant en sécurité.



La municipalité d'Oletta indique aussi sur les réseaux sociaux que "les mesures de sauvegarde sont en cours" et recommande à la population de se "mettre à l’abri dans les habitations, de préférence à l’étage".



"À ce stade, quatre personnes ont été évacuées" indique encore la mairie d'Oletta