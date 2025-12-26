Intempéries - Circulation coupée à Saint-Florent après un effondrement de la chaussée

À Saint-Florent, un effondrement de la chaussée est survenu rue de la Passerelle, au niveau du pont, devant le parking payant et le glacier Casanova.

La circulation est strictement interdite dans les deux sens, y compris pour les piétons, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision vise à sécuriser la zone et à permettre la mise en place d’un itinéraire de déviation.

La municipalité appelle la population à la plus grande prudence.

Dans le secteur d’Oletta et du Nebbiu, la situation s’améliore progressivement.

Trois axes routiers sont de nouveau praticables. Les cours d’eau sont actuellement en phase de décrue, sans garantie sur l’évolution de la situation en cas de reprise des précipitations.

Les deux personnes âgées évacuées ont été prises en charge par la mairie d’Oletta. Les autres personnes mises en sécurité ont été hébergées par des proches.

Le centre opérationnel départemental (COD) restera activé au moins jusqu’à ce vendredi à 16 heures.

Le dispositif des sapeurs-pompiers sera renforcé afin de répondre aux demandes de secours et aux opérations de nettoyage dans les commerces, réserves et caves touchés par les inondations.

Aucune victime n’est à déplorer.

Ce vendredi matin, les autorités rappellent la nécessité de respecter strictement les consignes de prudence liées au maintien de l’alerte orange.