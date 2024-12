Porto-Vecchio : pourquoi la facture du projet d’extension du port augmente de 40 millions d’euros

Quarante millions d’euros supplémentaires à débourser ? Il n’est pas surpris, Jean-Christophe Angelini : « On sait que les projets de cette ampleur sont toujours ajustés en cours de route. Avec 105 millions d’euros, oui on pouvait retraiter le plan d’eau, mais on n’aurait pas pu faire de notre port un nouveau quartier de la ville. Or, nous sommes dans une stratégie de programmation urbaine. » Dès lors, le maire réfute tout défaut d’anticipation, arguant plutôt d’une inévitable mise à jour : « Les 105 millions d’euros correspondent à l’ancien projet, qui était porté par la précédente municipalité. Depuis, on l’a adapté en fonction des opportunités qui nous ont été offertes et il a fallu ensuite ajuster le plan de financement. On est donc venus combler un vide. »Jean-Christophe Angelini avance trois explications à cette réévaluation : les concours d’architectes, conjugués à l’inflation, induisent une révision du coût des futurs bâtiments. L’ambition, ensuite, de mobiliser quatre hectares d’espaces publics dans l’emprise du projet, « car on tenait à ce que les Porto-Vecchiais s’approprient le port ». La nécessité, enfin, de réaménager le bassin (pontons, bornes d’amarrage…) et d’y entreprendre des opérations d’ordre « géotechniques et géologiques ».Dès lors, le plan de financement a été revu pour intégrer ces 40 millions d’euros supplémentaires. Un accord de principe a été trouvé avec la Société Générale pour un emprunt de 15 millions d’euros. La commune prévoit ensuite de vendre pour 5 millions d’euros supplémentaires de garanties d’usage, soit 35 millions d’euros au lieu de 30 millions. Les garanties d’usage, ce sont des contrats qui garantissent aux plaisanciers un anneau sur vingt ans . Leur commercialisation est une option qui est permise par la loi dans le cadre d’un investissement portuaire. « Des garanties d’usage, j’en ai déjà signées au moins une cinquantaine sur les 177 qui sont prévues, a voulu rassurer Jean-Christophe Angelini, lundi soir durant le conseil municipal. Si on garde ce rythme-là, je pense qu’on sera dans l’objectif. »En parallèle, il a sollicité une rallonge de 10 millions d’euros auprès de l’État, dans le cadre du PTIC, le plan de transformation et d’investissement pour la Corse. Dix millions d’euros qui viendraient s’ajouter aux 20 millions déjà attribués par l’État. Réponse attendue « en début d’année prochaine ». Pourtant, l’État va devoir se serrer la ceinture, mais Jean-Christophe Angelini reste confiant : « Il resterait des crédits PTIC disponibles. Et quand on a accueilli Catherine Vautrin, on a bien perçu de sa part une envie forte d’accompagner le projet. » En effet, lors de sa venue en Corse en octobre , la ministre de la Décentralisation s’était montrée réceptive au projet d’extension du port porto-vecchiais. Mais entre temps, le gouvernement Barnier auquel elle appartenait, a chuté…