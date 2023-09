Porto-Vecchio : Mobilisation générale contre le projet de fermeture de la maternité

Elus, professionnels de la santé, syndicats, et simples citoyens, tous se sont rassemblés le jeudi 7 septembre à la mairie de Porto-Vecchio pour contrer la menace qui plane sur la maternité de la Clinique de l'Ospedale. L'Autorité Régionale de Santé (ARS) de Corse envisage en effet de transformer la maternité en un centre périnatal de proximité, "en capacité de pratiquer des accouchements inopinés". Face à cette menace, les élus de la Communauté de Communes du Sud Corse et de l'Alta-Rocca ont rapidement réagi en se mobilisant. Ils se tiennent prêts à trouver des solutions viables et restent déterminés à soutenir les citoyens tout au long de cette bataille pour la préservation de la maternité. En signe de protestation contre le projet de fermeture de la maternité, le personnel de la Clinique de l'Ospedale a déclaré qu'il sera en grève le mardi 12 septembre. En signe de soutien, les élus et les professionnels libéraux de santé de l'Extrême-Sud et de l'Alta Rocca ont également déclaré qu'ils suspendraient leur activité pendant au moins quelques heures ce même jour.

Parmi les personnalités présentes lors de cette mobilisation historique, on notera la présence du député de la Corse du Sud, Paul-André Colombani, de Bianca Fazi, conseillère exécutive de la CDC, de Marie-Claude Branca et Gilles Giovannageli, conseillers territoriaux. Le docteur Frédéric Leccia, président du CPTS et co-président du Comité de soutien, a également apporté son soutien, tout comme les représentants de l'intersyndicale STC et de FO, la direction de la Clinique, et de nombreux citoyens venus exprimer leur solidarité envers cette cause cruciale.