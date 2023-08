Portivechju : une belle première Piazza'llu Quartieri

Un concert qui a rassemblé plus de trois cents personnes. Une soirée au cours de laquelle le groupe Cuscenza a donné la pleine mesure de son talent.

Ancré au cœur de la Corse et de ses préoccupations quotidiennes le groupe Cuscenza a abordé lors de cette soirée tous les thèmes liés au devenir de cette terre et de son peuple, sans oublier d'élargir son horizon au-delà des rivages de l'île. Des textes d'une grande qualité servis par des voix et une harmonie d'une grande qualité.

A l'évidence un beau moment de partage qui s'est achevé par le Dio vi Salvi Regina qui a mis un terme à cette très belle soirée.