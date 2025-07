Transport routier et ferroviaire : L’Assemblée de Corse adopte un PPI de combat sous une pluie de critiques

Un problème de concertation

La majorité monte au créneau pour défendre le PPI et pointe, par la voix de Louis Pozzo-di-Borgo, la responsabilité de l’Etat avec « un PTIC de seulement 250 millions €, non concerté, qui entraîne des investissements non partagés, et, du coup, un besoin en infrastructures qui n’a été ni discuté, ni planifié ». Egalement celle de certains territoires : « On a un problème d’aménagement, de concertation. On doit tenir compte des besoins des territoires, mais quand certains partent tous azimuts, en lien direct avec un préfet, chercher des millions d’euros sur un PTIC, changent diamétralement le territoire et viennent ensuite nous voir en nous disant, on a fait ça, maintenant il faut un réseau routier et des infrastructures. Où est la concertation ? C’est trop facile ! ». Dans son viseur : le téléporté d’Ajaccio. Et d’ajouter : « il y a eu rattrapage, on peut dire ce qu’on veut, les chiffres sont têtus ! ». Sur les retards et les abandons de projets, il rappelle les contraintes environnementales et le changement climatique : « Au cours des 10 dernières années est apparue la contrainte sur l’amiante. Nul ne peut l’ignorer. Les projets déjà planifiés ont souvent été retardés, voire annulés ou contraintes par cette problématique-là, notamment sur le bassin bastiais où l’amiante est omniprésente ». A Pierre Poli, il rétorque : « Si la vision est uniquement dépendante des financements, ce n’est plus une vision politique, c’est la vision des financeurs. On a un projet, on fait un programme, des dossiers sont prêts, et, ensuite, on va chercher les financements. C’est la règle dans les communes et les intercos ».



Des mises au point

Dans la foulée, Don Joseph Luccioni dénonce « une rente victimaire » faite à la majorité : « On entendait moins de critiques sur d’autres mandatures où aucun crédit et aucun fond de dossier n’était sur la table ou dans les bureaux avant que nous n’arrivions aux responsabilités ». Hyacinthe Vanni remet les pendules à l’heure sur la nostalgie des Conseils généraux : « Si on était du bon côté, on avait tout, et si on n’était pas du bon côté, on n’avait rien ! C’est la réalité. Quand on faisait des autoroutes dans certains endroits, dans d’autres, c’était l’Afrique ou le tiers-monde ! Le rattrapage n’est pas encore effectué ». A l’opposition qui « ne parle que des grandes agglomérations », il rétorque : « Aujourd’hui, nous avons une vision générale de tout le territoire. La Corse ne se résume pas à l’urbain, il y a aussi le rural. Sur certains endroits abandonnés, on va faire des efforts considérables. Je défendrai le moindre petit village qui a le droit d’avoir des routes ». De même, Nanette Maupertuis met les choses au point sur le financement européen et l’éligibilité des actions : « J’entends un peu n’importe quoi ! L’Europe ne paye pas les routes ! Elle est d’accord pour financer des infrastructures de transports, mobilité durable, décarbonation. Elle ne finance pas non plus les matériels roulants. Exception faite sur les routes et les trains vers l’Est pour des régions qui peuvent se retrouver sur des fronts belliqueux parce qu’il y a une question de défense et de sécurité sur les frontières extérieures. Il y a des dérogations quand on est classé « région ultrapériphérique » ou lorsqu’on est autonome, ce que nous ne sommes pas ! ».



Pas de pulitichella !

C’est, chiffres à l’appui, que le président de l’OTC réplique aux critiques « On peut contester les opérations, dire que, depuis dix ans, on n’a rien fait, c’est la fin de la commande publique, mais si vous voulez qu’on fasse un petit Educ-tour avec le casque sur la tête pour voir les travaux réalisés, je suis d’accord, cela peut peut-être changer la vision qu’ont les élus de ce qui a été vraiment fait a di là di e chjachjare et di a pulitichella ». En conclusion, Gilles Simeoni, en remet une couche sur la responsabilité de l’Etat dans l’utilisation des fonds du PTIC qui auraient du être réservés aux projets structurants : « Le Préfet Lelarge m’a dit qu’il n’y aura plus un euro, ni pour les routes, ni pour l’intérieur, de la part de l’Etat sur les grands projets stratégiques. Il m’a dit : « Aujourd’hui, il y a 80 % des personnes qui vivent autour d’Ajaccio, de Bastia et de Portivechju, et dans 15 ou 20 ans, il y en aura 95%. Les routes, c’est un problème du 19ème siècle et le PTIC, c’est pour le 21ème siècle ». Je lui ai répondu que les problèmes du 19e et du 20e siècles jusqu’à aujourd’hui n’ont pas été traités. Notre vision est fondamentalement différente parce que notre objectif politique est de rééquilibrer les choses et que, dans l’idéal, nous voudrions que, dans 20 ans, il y ait 40 % des gens qui vivent dans les villages. Et tout en découle ». Et de conclure : « Le PPI n’est pas un document figé. Il sera présenté tous les ans ou tous les deux ans. Nous sommes déjà en état de sur-programmation non seulement par rapport au PTIC, mais par rapport à l’ensemble des financements que nous pouvons mobiliser. Il y a des opérations qui devront être intégrées, d’autres en sortiront ».

Le rapport a été adopté par les voix de la majorité et d’Un’Altra Strada. U Soffiu Novu a voté contre, Avanzemu et Core in Fronte se sont abstenus.



N.M.