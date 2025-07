Un catamaran percute les rochers au Cap Nero : cinq personnes secourues par la SNSM

Grosse frayeur en mer, ce jeudi 25 juillet vers 13h20, au large de Propriano. Un catamaran de 13 mètres a heurté les écueils de la pointe du Cap Nero,à l’entrée du golfe de Valinco provoquant une voie d’eau importante.

À bord, les cinq personnes présentes ont lancé un appel de détresse, relayé aussitôt par le CROSS Méditerranée.



La SNSM de Propriano est rapidement intervenue avec deux moyens de secours : le patrouilleur SNSM 7-012, déjà en mission dans le secteur, et le navire Cyrnos parti du port avec un binôme de plongeurs.



Arrivés sur zone, les sauveteurs ont évacué les occupants et sécurisé l’embarcation, avant d’entamer des opérations de pompage pour limiter la voie d’eau. Une fois la situation maîtrisée, le catamaran a été pris en remorque jusqu’au port de Propriano où il a été confié à un chantier naval.



Grâce à l’intervention rapide et coordonnée des équipes de la SNSM, aucun blessé n’est à déplorer.