Le Portivechju Film Festival, qui commence ce jeudi, se voit comme une vitrine culturelle et un levier économique

L'an dernier, le public avait descendu les marches du festival porto-vecchiais, sur un tapis orange.
« En Corse, le plus compliqué, ce n’est pas de faire, c’est de durer. Et moi je suis convaincu que ce festival va durer », s’engage le maire de Portivechju, Jean-Christophe Angelini. La première édition avait déjà donné un aperçu de son impact : « Au-delà du fait que toutes les séances étaient à guichets fermés, les restaurants et hôtels se sont retrouvés pris d’assaut pendant 72 heures », se réjouit-il.
Le festival se veut aussi un tremplin pour l’industrie cinématographique insulaire, et la présence de la productrice ajaccienne Marie-Ange Luciani, — qui a accordé sa confiance à des cinéastes aujourd’hui reconnus dans le microcosme du cinéma français, tels que Justine Triet, Laurent Cantet ou Robin Campillo — est un sacré atout. « Le PFF est là aussi pour aider la filière en Corse », insiste Fabien Santoni, de l’association Cinéma Paradisu, qui pilote le projet.
Pour Michel Ferracci, coprésident du comité d’organisation, le festival porto-vecchiais favorise des opportunités uniques : « Ici, tout le monde peut rencontrer tout le monde, discuter, parler de son scénario et projet. C’est un plus. » Et les retombées dépassent déjà la seule durée du festival : tournée dans la microrégion en 2023, la comédie On aurait dû aller en Grèce de Nicolas Benamou « a généré environ 700 000 euros d’attractivité économique en quinze à vingt jours », affirme l’acteur, qui a lui-même joué dans le film projeté lors de la 1re édition du PFF. Pour 2025, il note déjà un engouement : « Je connais des gens, en Balagne, qui ont réservé un hôtel pour les quatre jours du festival. »
Cette deuxième édition sera marquée par un hommage à l’actrice belge Émilie Dequenne, disparue en mars dernier. Partenaire de Michel Ferracci et cofondatrice du festival, elle donnera son nom à un prix destiné à récompenser dès 2026 « une femme inspirante, réalisatrice, comédienne ou productrice ».
Les séances ont été prises d’assaut
La programmation, révélée fin août, s’annonce dense : Moi qui t’aimais de Diane Kurys, Vie privée de Rebecca Zlotowski, Arco d’Ugo Bienvenu, Le Gang des amazones de Mélissa Drigeard, T’as pas changé de Jérôme Commandeur, Vade Retro d’Antonin Peretjatko, L’Âme idéale d’Alice Vial, L’Intérêt d’Adam de Laura Wandel. Elle a été complétée récemment par deux films d’animation : Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet et Planètes de Momoko Seto.
Des têtes d’affiche viendront défendre leurs films et rencontrer le public : Jérôme Commandeur, Jonathan Cohen, Roschdy Zem, Marina Foïs, Thierry De Peretti, mais aussi Olivier Nakache et Éric Toledano (Intouchables), qui animeront une masterclass sur leur carrière. Le compositeur corse Pierre Gambini proposera un atelier autour de la musique de film, tandis que l’ancien vice-président du GIEC Jean Jouzel donnera une conférence consacrée au climat, preuve que le festival souhaite aussi élargir son horizon thématique.
Des soirées rythmées
Autour des projections, la vie nocturne du festival s’annonce animée. Chaque soir, la scène extérieure accueillera des concerts et DJ-sets mêlant artistes locaux et internationaux : la soirée d’ouverture, le jeudi 18 septembre, sera portée par les DJ Rango, Fracassi et Mattera, suivis d’Emmanuelle en live. Le vendredi 19 septembre, coup de projecteur sur le projet instrumental Lento et le DJ set d’Antoine Bourachot. Le samedi, Éma et Flora Fishbach offriront des performances pop et électro très attendues. Enfin, le dimanche, la Closing Party réunira Casablanca Drivers & Friends au Bar Plage de Santa Giulia.
Le succès est déjà perceptible, côté billetterie : ouverte le 4 septembre, elle a connu un démarrage fulgurant, avec la plupart des séances du soir déjà complètes. Un engouement qui devrait aller crescendo, puisque pour 2026, l’organisation a d’ores et déjà annoncé que le PFF intégrera une compétition officielle.
2e édition du Portivechju Film Festival, du jeudi 18 septembre au dimanche 21 septembre. L’ensemble de la programmation est à retrouver ici.
