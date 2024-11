Portivechju : la casa cumuna a rouvert, après un an de travaux de mise en accessibilité

L'ascenseur qui change tout



Ce qui, aujourd’hui, rend la casa cumuna accessible aux personnes atteintes d’un handicap, c’est l’ascenseur. Il a été installé en lieu et place d’un vieil escalier et permet de rejoindre chacun des trois étages de la mairie : le rez-de-jardin (côté piazza’llu quartieri) fait place à l’organisation administrative générale ; le rez-de-chaussée (entrée rue Fred-Scamaroni) regroupe l’accueil, les bureaux du maire et de son premier adjoint ; enfin au premier étage, s’étend le salon d’honneur. Si la superficie de la casa cumuna n’a pas changé après travaux (environ 450 m2), son espace a été optimisé, ce qui permet aujourd’hui de disposer de deux salles de réunion supplémentaires. A l’intérieur, la plupart des portes ont été enlevées, ce qui facilite le passage des personnes à mobilité réduite. Cette volonté de décloisonner rend les lieux beaucoup plus aérés qu’avant. Les fenêtres qui n’étaient ni isolées ni étanches, ont toutes été changées, et les nouvelles huisseries (en pin) apportent une touche de modernité et de clarté. Le comptoir d’accueil a été repensé de manière à recevoir plus de personnes qu’avant, pour des temps d’attente en mairie moins oppressants... Enfin, à l’étage, le parquet du salon d’honneur a été poncé et rénové.