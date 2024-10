La rumeur bruissait depuis quelques jours : Amaury de Saint-Quentin, le préfet de Corse depuis février 2022, va quitter l’île. La nomination de son successeur a été officialisée en Conseil des ministres jeudi soir et fait l'objet d'un décret publié au Journal Officiel ce vendredi matin : Jérôme Filippini est le nouveau préfet de Corse. C'est son quatrième poste de préfet après le Lot, l’Eure et la Réunion où il était arrivé en février 2022.Ce haut fonctionnaire de 55 ans est auparavant passé par les ministères de l’Intérieur, de la Justice, et a été avocat général au parquet de la Cour des comptes. Entre 2011 et 2013, il a aussi exercé comme directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement à MatignonSelon le média Zinfos 974, il était apprécié par les Réunionnais « pour sa proximité et sa gestion exemplaire du cyclone Belel en janvier dernier » et avait « su nouer des liens solides avec l »es acteurs locaux dès son arrivée ». « C’est avec tristesse que je vais quitter l’île intense, que j’ai pris passion à servir. Une île attachante où j’ai apprécié les échanges avec ses habitants et ses acteurs et où j’ai eu à cœur de faire avancer de nombreux dossiers pour le développement de La Réunion. Une nouvelle étape passionnante s’ouvre devant moi et c’est avec honneur que je vais rejoindre une autre île, la Corse », a-t-il déclaré avant son départ.Marié et près de trois enfants, Jérôme Filippini, qui a des racines corses du côté de son père, arrive sur l’île alors que le Gouvernement donne signaux positifs pour la reprise du processus d’autonomie.Amaury de Saint-Quentin devrait pour sa part rejoindre la Bretagne.