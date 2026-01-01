12 actualités qui ont marqué l'année 2025 en Corse

À l’heure où la nouvelle année démarre, CNI vous propose de revenir sur 12 actualités qui ont marqué 2025 en Corse par leur retentissement. Retour sur une année intense, marquée par de nombreux faits divers, mais aussi par des initiatives et des réussites qui ont ponctué la vie de l’île.



La Corse revient au Gouvernement



Jean-Baptiste Arena remporte les élections à la Chambre d'Agriculture de Corse



L'assassinat de la jeune Chloé provoque une onde de choc sur l'île



L'assassinat de Pierre Alessandri renforce les inquiétudes sur la montée en puissance de la mafia



La société civile dit non à la mafia



L'AC Ajaccio traverse une crise sans précédent



50 ans après les évènements d'Aleria, la Corse se souvient





Le 22 août, un demi-siècle après l’occupation de la cave Depeille par Edmond Simeoni et ses compagnons, la Corse s’est souvenu des événements d’Aleria des 21 et 22 août 1975, deux journées qui avaient bouleversé l’histoire politique de l’île. Cinquante ans plus tard , plusieurs centaines de militants, élus et sympathisants nationalistes se sont rassemblés à Aleria, à l’appel de l’associu Aleria 1975, pour honorer cet acte fondateur du nationalisme insulaire et rappeler l’importance de l’unité dans la société corse.



L'affaire de la croix de Quasquara alimente la polémique



Angelo survole Ajaccio



Le 18 octobre, après des mois de travaux et plusieurs phases de tests, le téléporté Angelo, premier téléphérique urbain littoral de Méditerranée, est officiellement mis en service à Ajaccio , reliant en quelques minutes St Joseph et Mezzavia. Inauguré en présence des élus locaux, du préfet et des représentants de l’entreprise POMA, cet équipement s’inscrit dans le plan de mobilité du Pays Ajaccien et suscite une grande curiosité des habitants, tout autant qu’il alimente la polémique. De nombreuses voix dénoncent en effet son coût, son impact paysager et environnemental, ainsi que son utilité jugée limitée.



Un touriste allemand emporté par une crue à Galeria

e drame, survenu au cœur d’un épisode d’orages violents et de pluies abondantes sur l’ensemble de l’île, suscite une vive émotion dans la région et rappelle l'imprévisibilité des crues.



Le 23 octobre, alors que l’île est en vigilance orange du fait de la tempête Benjamin, une famille de touristes allemands est surprise par la montée rapide des eaux de la rivière du Fango à Galeria. Si la mère et les deux enfants du couple parviennent être se mettre en sureté et sont secourus par les pompiers, le père de famille est emporté par les flots. Son corps sera retrouvé sans vie près du pont des 5 Arcades.



L'assassin de l'avocat Antoine Sollacaro condamné 13 ans après les faits



13 ans après l’assassinat du bâtonnier Antoine Sollacaro en octobre 2012 à Ajaccio, la cour d’assises d’Aix‑en‑Provence a condamné André Bacchiolelli, reconnu coupable d’avoir été le tireur de cette expédition meurtrière, à 30 ans de réclusion criminelle, assortis d’une peine de sûreté de 20 ans , le 11 décembre. Cette décision intervient après un long procès à huis clos, qui s’était ouvert le 3 novembre, marqué par des audiences tendues et le renvoi temporaire du principal suspect pour raisons médicales. Un verdict qui constitue une étape importante dans la quête de justice pour une affaire qui avait profondément marqué la société corse.