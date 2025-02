Jean-Baptiste Arena : « Nous devons construire un modèle agricole qui soit un modèle de société »

- Que vous inspire le rapport accablant de la Cour des comptes. Que comptez-vous en faire ?

- Nous avons étudié le rapport avec la directrice de la chambre, Hélène Peretti, qui est reconduite dans ses fonctions, et avec le bureau élargi. Nous allons, dans un premier temps, demander à rencontrer les rédacteurs du rapport pour mieux comprendre leur diagnostic, et, dans un second temps, mettre en place les mesures nécessaires. Là encore, il s’agit de chercher la meilleure efficacité pour la Chambre, mais aussi de faire des économies sur certains postes. Les élus doivent montrer l’exemple en la matière. Avec Paul Bianchi qui sera premier vice-président et chargé du Sud de la Corse, nous avons déjà refusé les voitures de fonction, les cartes essence et le paiement de tous frais directs ou indirects liés à la Chambre d’agriculture.



- Les agriculteurs attendent un profond changement. C’était le sens de votre élection. Comment allez-vous l’incarner ?

- Nous comptons surtout l’incarner par notre présence sur le terrain. Nous envisageons de faire, une fois par trimestre, des réunions dans des pieves retirées de l’Intérieur ou de l’Ouest. La première des choses est la communication directe et le lien direct avec les agriculteurs. Ensuite, nous aurons des rapports renforcés de collaboration et de travail à tous les niveaux avec l’ODARC et son président Dominique Livrelli. Nous travaillerons, comme je l’ai dit, main dans la main avec l’Exécutif de Corse pour l’aspect sanitaire et le ministre Marcangeli qui sera la passerelle entre nous et le gouvernement français dans les mois qui viennent. Ce triptyque est très important parce que, jusqu’à présent, le monde agricole était divisé. Nous avons vocation à le réunir, bien au-delà des femmes et des hommes qui composent notre liste, et aussi en collaboration avec tous les agriculteurs, y compris ceux qui étaient sur la liste adverse ou proches.



- Allez-vous donner des postes à la liste adverse ?

- Dans le bureau, non. Nous avons une ligne politique et un cap à tenir. Toutes les personnes désireuses de travailler avec nous seront les bienvenues dans certaines commissions qui seront ouvertes à tout le monde et aussi à des gens qui ne sont pas élus et qui pourraient être cooptés ou désignés « Personne experte ». L’agriculture corse ne peut plus se payer le luxe de divisions. Nous sommes déjà très peu. Les exploitations sont des peaux de chagrin qui diminuent de jour en jour. Si nous voulons aller vers une agriculture nourricière et une certaine autonomie alimentaire dans le quart de siècle qui arrive, il faudra que tout le monde se mette autour de la table et travaille. C’est pour ça qu’avant tout, la Chambre doit être la courroie de transmission entre le monde agricole et le monde politique. Nous chercherons aussi des transversalités avec la Chambre des métiers et la Chambre de commerce et d’industrie, notamment au niveau des transports.



- Comment le bureau est-il composé ?

- Le bureau est composé de 12 membres, dont le président et cinq vice-présidents, qui représentent 12 Pieves essentielles de la Corse et les différents syndicats de notre liste. Comme je l’ai dit pendant la campagne, j’ai voulu sortir de ce clivage Nord-Sud qui nous a été imposé depuis deux siècles et demi par l’administration. La vocation du bureau sera de faire remonter les soucis, quelqu’ils soient, de chaque Pieve. Le bureau part du Capi Corsu avec Ghjuvanni Matteu Susini, il descend vers la Balagne avec Noël Liccia, en Cinarca avec Romain Rubini, Paul Bianchi pour le Grand Aiacciu, Noëllie Andreucci pour le Taravu, Lucien Curallacci pour le Valincu et le Figaresu, Jean-Charles Gazano pour le grand Portivechju, Laurent Venturini pour le Fiumorbu, Ange Maestrini pour Antisanti-Aleria, Félicia Albertini pour la Casinca, Raphaël Maestracci pour le Centre Corse, le Niolu, le Boziu et le Cortenais, et je représenterais le Nebbiu-Conca d’Oru. C’est véritablement un tourniquet des Pieves de Corse et un raisonnement par Pieve.



- La tâche est-elle d’ampleur ?

- Oui, le travail est immense. Nous nous y attelons avec humilité, sincérité et une volonté ferme de réussir pour les générations qui viennent. Comme je vous le disais précédemment, nous sommes les héritiers d’Aléria. Nous avons la lourde tâche de transmettre cet héritage aux générations futures, l’héritage de ceux qui ont su, à un moment donné, se lever et dire non à certaines choses. Nous savons ce que nous ne voulons pas faire en Corse. Il nous revient de construire notre modèle agricole, qui va bien au-delà du monde agricole, et doit être un modèle de société. Je pense notamment à l’élevage. Nos bergers sont les gardiens de ce monde agropastoral qui nous a été transmis depuis des siècles, voire des millénaires, et qui est le véritable ADN de cette société. Nous voyons bien à travers les heures sombres que traverse la Corse aujourd’hui que nous avons besoin de nous retrouver autour de certaines valeurs. Je pense sincèrement que les valeurs, que véhiculent l’agriculture corse depuis des siècles, doivent aujourd’hui être remises au centre du jeu politique et sociétal de cette Corse qui, aujourd’hui, a mal.



- Les élections de la MSA (Mutualité sociale agricole) auront lieu fin mars. Quel sera votre candidat pour la présidence ?

- Nous allons nous impliquer dans cette campagne parce que nous avons besoin de tous les outils nécessaires pour réaliser le projet que nous voulons mettre en place pour ce pays. Nous rentrerons très rapidement en campagne à travers la candidature d’une personnalité qui ne sera pas forcément, cette fois-ci, issue de la profession agricole, mais plutôt du monde administratif de cette profession. Nous voulons là aussi impulser un souffle nouveau et nous donner le temps nécessaire pour voir si le fait de mettre un salarié à la tête de cet organisme pourrait changer certaines donnes, surtout au niveau du travail entre les services de la MSA et les agriculteurs.



- Quid pour les élections de la SAFER. Qui présenterez-vous comme candidat ?

- Là aussi, bien entendu, nous présenterons, avec mes colistiers, notre propre candidat pour les mêmes raisons, c’est-à-dire avoir tous les outils à notre disposition pour réaliser le projet que nous voulons mettre sur les rails sur les six prochaines années et pour que ce projet soit un véritable projet de société. Nous aurons, en discussion avec les instances politiques qui, elles-mêmes, siègent au Conseil d’administration de la SAFER, un candidat qui reflètera l’équilibre entre ce monde politique et le monde agricole, un candidat porteur de certaines valeurs qu’il faut défendre et remettre au centre du jeu. Comme je l’ai dit précédemment, le socle du développement agricole reste le foncier, il faut donc se mettre au travail avec toutes les collectivités de Corse. Nous avons besoin d’un président qui travaille étroitement avec la Chambre d’agriculture, la MSA, les services de la CdC, l’Office foncier et l’ODARC.



- Le salon de l’agriculture s’ouvre samedi matin. Serez-vous présent pour l’ouverture ?

- Oui ! Nous serons bien présents, porte de Versailles, pour l’ouverture du stand de la Corse samedi matin, avec le président de l’Exécutif et le président de l’ODARC. Mais nous avons décidé d’annuler toutes les festivités, qui ont lieu habituellement pour cette ouverture, par rapport au deuil qui touche la Corse. Je voudrais avoir une pensée pour la famille et les amis qui ont été frappés par ce drame qui nous concerne tous. L’heure aujourd’hui est au deuil avant que nous passions à une réflexion approfondie d’une autre société. Il faut se mettre autour d’une table pour faire en sorte que le modèle, qui nous est imposé depuis quelques décennies, évolue à contresens. Je pense que le monde agricole peut y contribuer à travers les valeurs véhiculées par notre société agropastorale depuis des siècles. Ce sera, pour les agriculteurs corses, une charge supplémentaire du travail par rapport aux défis sociétaux que nous devons relever dans les mois et les années qui viennent.



Propos recueillis par Nicole MARI.