Sarrola-Carcopino : un homme tué par balles sur son exploitation

Pierre Alessandri, 55 ans a été pris pour cible ce lundi 17 mars, en début de soirée, alors qu’il se trouvait sur son exploitation agricole à U Mandriolu, sur la commune de Sarrola-Carcopino. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait été atteinte par plusieurs tirs dans le dos.

Alertés rapidement, les secours l’ont pris en charge et évacué vers le centre hospitalier d’Ajaccio. "Son pronostic vital est engagé à cette heure", avait indiqué dans la soirée le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe. Malgré l’intervention des médecins, l’homme a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Une enquête pour homicide volontaire avec arme a été ouverte et confiée à la Brigade de Recherches et à la Section de Recherches d’Ajaccio.





En avril 2019 un incendie avait complètement détruit à Mandriolu un hangar d'exploitation agricole, avec engins et matériel de sa distillerie d'huiles essentielles appartenant à la victime.

A l'époque, cet acte visant l'agriculteur, alors secrétaire général du syndicat agricole Via Campagnola, avait suscité une immense vague de protestation dans les milieux agricoles et politiques et un rassemblement avait réuni plusieurs centaines de personnes venues soutenir Pierre Alessandri sur les lieux de l'incendie qui venait de viser son exploitation.