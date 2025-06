Haute-Corse : deux accidents de la circulation font deux blessés ce lundi

Les pompiers de Haute-Corse sont intervenus à plusieurs reprises ce lundi 16 juin pour porter secours à des victimes de la route et à un baigneur en difficulté.



La première intervention s’est déroulée en fin de matinée, vers 11h, sur la RT20, à hauteur de Barchetta, dans la commune de Volpajola. Un véhicule léger a fait une sortie de route. L'homme de 40 ans qui se trouvait à bord a été légèrement blessé. Pris en charge par les sapeurs-pompiers de Lucciana, il a été évacué vers le centre hospitalier de Bastia.



Peu avant 14h, un second accident s’est produit sur la route d’Orezza, dans la commune de Pruno. Une voiture a chuté d’environ 7 à 8 mètres en contrebas de la chaussée. À l’intérieur, un homme de 75 ans était coincé dans l’habitacle. Les pompiers de La Porta, de Lucciana et un infirmier du centre d’incendie et de secours de Cervione ont été mobilisés. La victime, en urgence relative, a pu être extraite du véhicule puis transportée par les pompiers de Lucciana vers le centre hospitalier de Bastia.