Wushu "kung-fu" en Corse : 4 clubs, 161 licenciés et des champions

Une école de rigueur et dr respect

Au-delà des performances, Mika Conconi insiste sur la dimension éducative de sa pratique : « Le wushu n’est pas qu’un sport de combat. C’est un outil de développement personnel. On y apprend la maîtrise de soi, le respect des autres, la discipline et la persévérance. Ce sont des valeurs essentielles, surtout chez les jeunes. »



Avec des entraînements réguliers, une ambiance familiale et une dynamique de progression continue, Le Tigre Noir s’impose comme un pôle structurant du wushu en Corse-du-Sud. Et Mika Conconi, en maître passionné, entend bien continuer à faire rayonner cette discipline encore méconnue du grand public.



Pour ce faire, le président et instructeur du club d'Alata, qui va passer son troisième dan le week-end prochain, est prêt à consentir plus d'efforts encore en faveur de la discipline : il se rendra notamment en octobre en Chine pour peaufiner sa technique et s'entraîner avec son élève.



Jeudi soir deux licenciés de son club - qui en compte 39 - Ludo Solinas et Léa Brun ont obtenu leur ceinture noire. Ornella Bianco, du club Shaolin Quan, a réussi dans la même entreprise.

Oui, le Wushu progresse à un bon rythme en Corse !