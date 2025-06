L’Aria accueille ce dimanche 22 juin à 16h, à A Stazzona (Pioggiola), le spectacle de restitution de son atelier cirque. Sous la direction de Gaële Pflüger, avec Pierre Bayard à la technique, six jeunes artistes – Angelina, Anghjula, Ella, Eloan, Mathis et Nunzia – présenteront le fruit de leur travail sur la piste. Un moment festif et créatif ouvert à tous.