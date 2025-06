Le Centre de Formation d’Apprentis Agricole (CFAA) du Campus AgriCorsica à Sartène poursuit sa mission : accompagner les jeunes et adultes vers les métiers de l’agriculture, de la forêt, du paysage et de l’environnement. Accessible dès la classe de 3ᵉ, l’établissement propose un cursus complet en apprentissage, du CAP au BTSA.



Trois CAP agricoles sont proposés sur le site : « Métiers de l’Agriculture », « Travaux Forestiers » et « Jardinier Paysagiste ». Ces diplômes permettent d’acquérir une première qualification professionnelle dès 15 ans, en alternant formation théorique et travail en entreprise.



Pour les porteurs de projet agricole ou les candidats à la reprise d’exploitation, le Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BP REA) est également accessible en apprentissage. D’une durée de deux ans, il intègre une formation à la gestion, à la réglementation et au développement d’un projet d’installation.



Quatre BTS agricoles sont par ailleurs proposés en alternance : « Analyse, Conduite et Stratégie de l’entreprise agricole », « Gestion forestière », « Gestion et protection de la nature » et, à partir de la rentrée 2025, « Gestion et maîtrise de l’eau ». Cette dernière formation vise à répondre aux enjeux liés à la ressource en eau en Corse, dans un contexte de tension climatique croissante.



Le CFAA de Sartène s’appuie sur un réseau d’acteurs professionnels – exploitants, éleveurs, paysagistes – pour assurer un ancrage de terrain et un accompagnement adapté aux réalités de chaque filière. L’ensemble des formations est dispensé en alternance, avec une rémunération mensuelle, et permet aux apprentis de se former tout en préparant leur insertion dans le monde du travail.



Renseignements : 04 95 77 06 42 – cfaa.sartene@educagri.fr