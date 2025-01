Laurent Marcangeli : « Je n’abdiquerai pas de mon identité »

En tant que ministre, vous aurez aussi un rôle à jouer pour la Corse. Comment vous comptez agir spécifiquement pour répondre aux besoins et aux attentes de l'île ?

Je serai présent, tout simplement comme je l'ai toujours été. Lorsque j'ai décidé de repartir sur un mandat national en 2022, certains de mes concitoyens me disaient « tu vas nous laisser tomber ». Je pense avoir démontré entre 2022 et 2024 qu'il n'en était rien. Au contraire, j'ai agi au quotidien sur des sujets bien précis, des sujets même parfois personnels, où j'ai été amené à intervenir par rapport à des fonctionnaires, à des citoyens qui rencontraient des difficultés, et de ce point de vue-là, j'ai continué de débloquer des situations qui apparaissaient un peu figées. Et puis ensuite, il y a d'autres sujets beaucoup plus importants, beaucoup plus structurants, sur les transports, sur la place de la Corse dans la Constitution, sur lesquels j'ai continué et je continuerai d'avoir un avis. J’aurais évidemment une action différente, parce j'agis au sein d'une équipe gouvernementale. Donc je serai aux côtés de mes collègues qui sont en charge des sujets liés à la Corse. Mais, encore une fois, je demeure un élu local. Je suis conseiller municipal d'Ajaccio et conseiller à communauté d'agglomération du pays ajaccien. J'ai bien l'intention de continuer de suivre les dossiers que j'ai initiés lorsque je dirigeais ces deux institutions en tant qu'élu, au plus près du maire d'Ajaccio président de la Capa. Et je reste particulièrement attaché au fait de passer du temps chez nous. J'y étais durant le week-end, et dès que je peux rentrer à Ajaccio pour rencontrer nos concitoyens, je le ferai, fidèlement à ce que j'ai toujours défendu, c'est-à-dire une certaine idée de la place que la Corse doit avoir au sein de la République, avec toute son identité et toute sa spécificité. Je suis favorable au fait qu'on prenne en compte la Corse selon ce qu'elle est, à savoir une île de Méditerranée qui a sa démographie, qui a son histoire, qui a sa géographie et qui, je pense, peut se frayer un chemin tout en étant partie intégrante de cette république française à laquelle je suis attaché.



Justement, vous avez été l'un des artisans du processus de Beauvau, mais on sait que dans le même temps certains membres du gouvernement comme Manuel Valls ou Bruno Retailleau, ont plus d’une fois fait part de leur hostilité à un statut d’autonomie pour la Corse. Comment faire face à ces divergences d'opinions ?

Le chef du gouvernement, François Bayrou, est pour le coup plutôt favorable à ce qui a été annoncé, notamment par Gérald Darmanin, dans le cadre du processus de Beauvau. Quand on participe à un gouvernement, il y a des nuances, des différences d'approche. Je vous disais en début d'interview que j'ai rejoint un gouvernement qui vise à rassembler les meilleures volontés par-delà un certain nombre de clivages. Il y a peut-être des choses qui seront décidées, qui ne seront pas totalement proches de mes sensibilités. Et ce sera à moi de déterminer si c'est de nature à provoquer éventuellement un départ. Cela fait partie des règles du jeu politique. Et puis parfois il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais vis-à-vis desquelles on fait des concessions et on accepte tout simplement de se ranger vers une option qui n'était pas totalement la sienne parce que l'intérêt général le commande. Ce que je peux dire c'est que ce que j'ai défendu depuis 2022 concernant la Corse, je continuerai de le défendre, parce que pour moi, ces options sont les meilleures pour l'avenir de la Corse. Il y a un processus qui est en cours, ce n'est pas moi qui en ai la charge, mais de là où je suis, j'essaierai d'aider celui, celle ou ceux qui seront en charge, de le mener à bien.



Après Paul Giacobbi et Émile Zuccarelli, vous êtes le troisième élu corse à occuper le poste de ministre de la Fonction publique. Doit-on y voir une sorte de tradition ou de destin pour les élus politiques corses ?

Ce n'est pas faire injure à qui que ce soit de dire que la Corse a quand même une attache particulière avec la Fonction publique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'État est un employeur important, les collectivités et l'hôpital sont des employeurs importants en Corse. Et puis, tout au long de l'histoire, il y a de nombreux Corses qui ont choisi de servir la Fonction publique, de servir l'État d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, j'y vois une signification, un clin d'œil historique. Depuis 1997, aucun élu de la Corse n'avait été appelé au gouvernement, et c’est aussi, je pense, pas seulement pour moi, l'une des raisons qui fait que ma participation au gouvernement est importante. La Corse a besoin également d'avoir des femmes et des hommes au niveau politique le plus élevé, présents dans les postes de responsabilité. Et si j'ai décidé en 2022 de quitter la mairie et l'agglomération pour redevenir parlementaire, c'était aussi pour qu'on soit entendus au plus haut niveau. Aujourd’hui je suis au gouvernement, je ne sais pas le temps que ça durera, mais ce qui est sûr c'est que je n'abdiquerai pas de mon identité, de ce que je suis au plus profond de moi-même, de ce que j'ai toujours été, à savoir un Corse, choisi par les Corses, pour siéger à l'Assemblée nationale, et choisi aujourd'hui par le Premier ministre pour l'accompagner au sein du gouvernement.