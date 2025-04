Tentative d’enlèvement à Ajaccio : un homme mis en examen et placé en détention provisoire

L'homme interpellé samedi 26 avril après avoir tenté de faire monter plusieurs jeunes filles dans son véhicule à Ajaccio a été mis en examen et placé en détention provisoire. Selon les informations communiquées ce mardi par le procureur de la République Nicolas Septe, « l’individu placé en garde à vue a été présenté à un magistrat instructeur d’Ajaccio lundi 28 avril et placé en détention provisoire après avoir été mis en examen du chef de tentative d’enlèvement aggravée sur mineures ».



Les faits remontent à samedi 26 avril. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’individu aurait tenté de faire monter une adolescente de 14 ans, puis deux fillettes de 7 et 8 ans, à bord de son véhicule, à hauteur du supermarché Leclerc situé sur la rocade, dans le quartier des Cannes.

Interpellé par la police, le suspect aurait tenté de prendre la fuite au volant de sa voiture. Deux fonctionnaires ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Une perquisition menée à son domicile a permis la saisie d’un ordinateur et d’un téléphone.



L’affaire a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le parti Core in Fronte a apporté son soutien aux familles concernées et demandé que « le responsable de cet acte quitte la Corse au terme de son procès, quel qu’en soit le verdict ».



Dans un autre communiqué publié sur Facebook, François Filoni, chef de file du Rassemblement National en Corse, a annoncé l’organisation d’un rassemblement de soutien, dimanche 11 mai à 10h30 devant le gymnase Michel Bozzi aux Cannes, sous le mot d’ordre : « On ne touche pas aux enfants ».