Avarie sur un porte-conteneurs au large du Cap Corse : un important dispositif d’assistance mobilisé

Il était environ 3 heures ce 29 avril lorsque le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (Cross-Med) a été alerté d’une avarie survenue à bord du porte-conteneurs SC Potomac, un navire de 149 mètres battant pavillon libérien. L’alerte a été transmise par le sémaphore du cap Sagro, alors que le navire évoluait à environ 7 milles nautiques des côtes corses, "dans le dispositif de séparation du trafic maritime (DST) du Canal de Corse, entre le port italien de Gênes et celui de Salerne" précise dans un communiqué la préfecture de Méditerranée.





Malgré une dérive faible et des conditions météorologiques clémentes, l’incident a immédiatement suscité l’attention des autorités maritimes. Le navire a indiqué être en mesure de réparer lui-même l’avarie en quelques heures, "mais le CROSS a néanmoins demandé au sémaphore de Sagro de renforcer la surveillance du trafic maritime dans cette zone particulièrement fréquentée" indique la préfecture.



Dans la foulée le préfet maritime de Méditerranée a prononcé une mise en demeure de l’armateur , "afin que des mesures soient prises pour supprimer tout risque avant 15 heures"; l e remorqueur d’intervention Abeille Méditerranée a été mobilisé préventivement, son arrivée étant prévue dans la nuit et en attendant, le remorqueur portuaire L’Altagna, basé à Bastia, a été envoyé sur la zone du lieu de l'avarie pour maintenir le SC Potomac à "une distance de sécurité suffisante du littoral corse". Dans le même temps, une équipe d’évaluation composée d’experts de la Marine nationale a été héliportée depuis Toulon à bord du porte-conteneurs. Leur mission : établir une appréciation autonome de la situation technique à bord du navire.

Une intervention qui s'est effectué sans la moindre difficulté : les conditions atmosphériques étant particulièrement avec une absence totale de vent et une mer d'huile.

Pour la préfecture de Méditerranée "le dispositif déployé illustre la vigilance constante exercée dans les eaux du canal de Corse, carrefour maritime stratégique, pour prévenir tout incident susceptible d’affecter la sécurité en mer ou l’environnement côtier."