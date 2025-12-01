Laurent Marcangeli redevient député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud

Laurent Marcangeli s’apprête à retrouver l’Assemblée nationale. Dix mois après avoir rejoint le gouvernement de François Bayrou comme ministre de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification, l’ex-maire d’Ajaccio fait son retour sur les bancs du Palais-Bourbon comme député de la 1ère circonscription de Corse-du-Sud.



Alors que la rumeur bruissait depuis quelques jours, l’élu a confirmé ce retour sur ses réseaux sociaux ce mercredi, en adressant un message à son suppléant. « Dans quelques heures, je redeviendrai le député de la première circonscription de la Corse-du-Sud. Je veux saluer mon ami et suppléant Xavier Lacombe pour son travail au cours des dix derniers mois au service de nos concitoyens. Il a fait honneur à la confiance qui nous a été donnée en 2022 et 2024. Merci du fond du cœur Xavier ! », écrit-il.



Une manière pour Laurent Marcangeli de refermer la parenthèse gouvernementale ouverte en début d’année. De retour sur les bancs de l’Assemblée, il pourrait retrouver la présidence du groupe Horizons, poste qu’il avait quitté fin 2024 pour entrer au gouvernement.



Le député ajaccien revient à l'Assemblée nationale dans un climat politique national tendu, marqué par des débats budgétaires à rallonge et par les secousses au sein de la majorité. Le parti Horizons, fondé par Édouard Philippe, traverse d’ailleurs lui aussi une période agitée ces dernières semaines quelques secousses, entre divergences d’orientation et débats autour de la stratégie à tenir dans la majorité.