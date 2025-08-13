DNCG : L'AC Ajaccio exclu des compétitions nationales
Patrice Paquier Lorenzi le Mercredi 13 Août 2025 à 18:02
L'AC Ajaccio a été exclu des championnats nationaux après son passage ce mercredi 13 août au matin devant la DNCG fédérale. Le budget présenté n'a pas convaincu les membres du gendarme financier et a été retoqué. Avec une dette estimée à 13 million d'euros, l'AC Ajaccio avait déjà été rétrogradé en National 1 en appel par cette même instance, le 15 juillet dernier. Les dirigeants ajacciens auront maintenant 7 jours pour faire appel de la décision dès réception de la notification officielle.
