"Assassini, Maffiosi, Fora" : à Ajaccio et Bastia, plusieurs centaines de personnes disent non à la mafia

« Nous venons manifester notre rejet de la mafia sous toutes ses formes. Votre présence nombreuse et digne témoigne d’une volonté collective : celle d’une Corse libre, juste et fraternelle, fidèle aux valeurs républicaines », a de son côté scandé David Brusgioni, l'ancien maire de Centuri et membre d'Anticor, devant la préfecture de Bastia, tout en saluant la présence des élus, syndicats et associaux et à tous les anonymes à la manifestation. « Votre présence marque un choix d’avenir. Celui que nous voulons pour les enfants de la Corse. Celui d’une île débarrassée de la peur, du silence et de la corruption. Pour nombre d'entre nous, résonnent encore les paroles du préfet Filippini : soit la Corse et l'État se tiennent la main, et nous arriverons à triompher du crime, mais si nous ne nous faisons pas confiance, alors le crime a déjà gagné ».



Derrière lui, Jérôme Mondoloni du collectif Massimu Susini a insisté sur le fait que la société « attend une réponse de l’État pour que la mafia ne fasse plus la loi en Corse ». « Six ans après l’assassinat de Massimu Susini, nous sommes encore là, et bien là. Et malgré tout, malgré l'action des collectifs, force est de constater que les assassinats organisés pour la criminalité organisée par la mafia continuent de se multiplier », a-t-il déploré en déroulant : « En 12 ans, 17 chefs d'entreprise dans le bâtiment et les travaux publics ont été assassinés. En 2025, 8 assassinats sont liés directement à la criminalité organisée. Autrement dit, la mafia n'a jamais été aussi puissante, démontrant par la multiplication des incendies criminels en plein été et en présence du préfet qu'elle ne craignait rien. Autrement dit, elle nous annonçait clairement son message : le pouvoir économique, c'est nous. Et le pouvoir politique, demain, c'est nous. C’est cela que veut nous imposer la mafia. Aujourd'hui, cette coordination qui se créé, quelques semaines à peine après son annonce, a réussi à mobiliser et à lancer deux manifestations. C'est unique en France. Jamais un collectif, une coordination antimafia n'a été créé. C'est essentiel. Et puis, ce qu'il est important aussi de retenir, c'est que malgré cette puissance de la mafia, grâce à l'appui de nos élus, dont certains sont présents dans la foule, à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avons réussi à faire voter la confiscation obligatoire des avoirs criminels. On a réussi à faire voter un renforcement du statut de repenti, pour faire imploser les équipes criminelles et pour que la peur change de camp ».



En présence du préfet Michel Prosic, le leader du groupe I Muvrini et président de l'association AFC Umani a ensuite prononcé un discours.

