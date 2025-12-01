"Isula bianca" et manifestations antimafia samedi à Bastia et Aiacciu

Isula bianca : un signe visible d’unité et de courage

En parallèle des manifestations, l’association UmaniI pè una Fundazione di Corsica, en lien avec les collectifs engagés, propose une operata symbolique : “Isula Bianca.

Chacune et chacun est invité à accrocher un tissu blanc – drap, serviette, tee-shirt – à sa fenêtre, à sa porte ou à son balcon.

Un geste simple, mais fort, pour donner une place et une voix aux silences révoltés, aux souffrances étouffées, à la solitude des victimes, au poids de la peur et à la quête de justice.

"Isula bianca, c’est un symbole de solidarité et d’espérance face à ce qui fait trembler notre île, une manière de dire ensemble que la Corse veut mener une croisade contre tout ce qui l’opprime et la gangrène et un petit pas citoyen : “Un passucciu, ognunu a so parte” (un petit pas, chacun sa part).souligne Umani.

Umani invite ainsi chaque citoyen, chaque famille, chaque mairie, confrérie, église ou association à poser ce geste pour le présent et pour l’avenir.

Les participants sont encouragés à photographier et partager leur contribution sur les réseaux sociaux avec le mot d’ordre : Isula Bianca

Contact : afc@afcumani.org