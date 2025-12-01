"Isula bianca" et manifestations antimafia samedi à Bastia et Aiacciu

L’objectif est clair : refuser l’emprise mafieuse et soutenir les victimes de menaces, d’intimidations et de violences. Les organisations membres, parmi lesquelles U Levante, Zeru Frazu, et le Cullettivu Maffia nò, a vita iè, appellent à une mobilisation tamanta, une mobilisation forte et déterminée
Isula bianca : un signe visible d’unité et de courage
En parallèle des manifestations, l’association UmaniI pè una Fundazione di Corsica, en lien avec les collectifs engagés, propose une operata symbolique : “Isula Bianca.
Chacune et chacun est invité à accrocher un tissu blanc – drap, serviette, tee-shirt – à sa fenêtre, à sa porte ou à son balcon.
Un geste simple, mais fort, pour donner une place et une voix aux silences révoltés, aux souffrances étouffées, à la solitude des victimes, au poids de la peur et à la quête de justice.
"Isula bianca, c’est un symbole de solidarité et d’espérance face à ce qui fait trembler notre île, une manière de dire ensemble que la Corse veut mener une croisade contre tout ce qui l’opprime et la gangrène et un petit pas citoyen : “Un passucciu, ognunu a so parte” (un petit pas, chacun sa part).souligne Umani.
Umani invite ainsi chaque citoyen, chaque famille, chaque mairie, confrérie, église ou association à poser ce geste pour le présent et pour l’avenir.
Les participants sont encouragés à photographier et partager leur contribution sur les réseaux sociaux avec le mot d’ordre : Isula Bianca
Contact : afc@afcumani.org
En parallèle des manifestations, l’association UmaniI pè una Fundazione di Corsica, en lien avec les collectifs engagés, propose une operata symbolique : “Isula Bianca.
Chacune et chacun est invité à accrocher un tissu blanc – drap, serviette, tee-shirt – à sa fenêtre, à sa porte ou à son balcon.
Un geste simple, mais fort, pour donner une place et une voix aux silences révoltés, aux souffrances étouffées, à la solitude des victimes, au poids de la peur et à la quête de justice.
"Isula bianca, c’est un symbole de solidarité et d’espérance face à ce qui fait trembler notre île, une manière de dire ensemble que la Corse veut mener une croisade contre tout ce qui l’opprime et la gangrène et un petit pas citoyen : “Un passucciu, ognunu a so parte” (un petit pas, chacun sa part).souligne Umani.
Umani invite ainsi chaque citoyen, chaque famille, chaque mairie, confrérie, église ou association à poser ce geste pour le présent et pour l’avenir.
Les participants sont encouragés à photographier et partager leur contribution sur les réseaux sociaux avec le mot d’ordre : Isula Bianca
Contact : afc@afcumani.org
Un appel à la responsabilité citoyenne
Le Cullettivu Maffia nò, a vita iè résume l’esprit du 15 novembre : « On peut se réfugier dans le déni – dire que c’est à l’État de régler le problème, ou que c’est sans espoir. Mais on peut aussi choisir de prendre nos responsabilités citoyennes. Ce “sacrifice” d’un samedi après-midi est bien relatif au regard des enjeux. »
Le Cullettivu Maffia nò, a vita iè résume l’esprit du 15 novembre : « On peut se réfugier dans le déni – dire que c’est à l’État de régler le problème, ou que c’est sans espoir. Mais on peut aussi choisir de prendre nos responsabilités citoyennes. Ce “sacrifice” d’un samedi après-midi est bien relatif au regard des enjeux. »
Refus de l'emprise mafieuse
L'associu Zeru Frazu vous invite à venir soutenir le refus de l'emprise mafieuse. "Ce mouvement doit permettre d'apporter un meilleur soutien et une meilleure protection aux victimes de faits criminels, de menaces et d'intimidations, avec la revendication de moyens pour s'y opposer"
Una mubbilizazione tamanta
U Levante, chì face parte di a Cuurdinazione Antimaffia, chjama à una mubbilizazione tamanta, u sabbatu 15 di nuvembre 2025, à partesi da 2 ore di u dopumeziornu. À truvacci piazza di a gara in Aiacciu è davanti à u tribunale in Bastia.
L'associu Zeru Frazu vous invite à venir soutenir le refus de l'emprise mafieuse. "Ce mouvement doit permettre d'apporter un meilleur soutien et une meilleure protection aux victimes de faits criminels, de menaces et d'intimidations, avec la revendication de moyens pour s'y opposer"
Una mubbilizazione tamanta
U Levante, chì face parte di a Cuurdinazione Antimaffia, chjama à una mubbilizazione tamanta, u sabbatu 15 di nuvembre 2025, à partesi da 2 ore di u dopumeziornu. À truvacci piazza di a gara in Aiacciu è davanti à u tribunale in Bastia.
Un engagement collectif pour une société corse libre et démocratique
"La lutte contre les pratiques mafieuses et la construction d’une société corse libre, apaisée et démocratique sont au cœur du projet politique" de Femu a Corsica.
Le mouvement rappelle "que le refus de la mafia et la prééminence de la culture démocratique sont consubstantiels à la démarche d’émancipation nationale du peuple corse.
Femu a Corsica appelle donc ses militantes et militants, ses sympathisants, à participer massivement aux manifestations organisées par la Cuurdinazione Antimaffia à Aiacciu et à Bastia.
"La lutte contre les pratiques mafieuses et la construction d’une société corse libre, apaisée et démocratique sont au cœur du projet politique" de Femu a Corsica.
Le mouvement rappelle "que le refus de la mafia et la prééminence de la culture démocratique sont consubstantiels à la démarche d’émancipation nationale du peuple corse.
Femu a Corsica appelle donc ses militantes et militants, ses sympathisants, à participer massivement aux manifestations organisées par la Cuurdinazione Antimaffia à Aiacciu et à Bastia.