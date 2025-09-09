AC Ajaccio : Deux enquêtes ouvertes par le parquet de Bastia

"Dans le contexte des difficultés financières rencontrées par le club de l'AC Ajaccio puis de sa relégation, le pôle économique et financier du parquet de Bastia a été rendu destinataire de plusieurs notes d'informations et de renseignements ainsi que de deux plaintes respectivement déposées par ses dirigeants et la Fédération française de football", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.



"Ces éléments font aujourd'hui l'objet d'analyses" et "deux enquêtes ont été ouvertes des chefs, notamment, d'extorsion, d'escroqueries ou tentative d'escroqueries, de faux et d'usage de faux", a ajouté le procureur, précisant qu'elles ont été confiées à "la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) et au Groupement interministériel de recherche (GIR) de Corse-du-Sud".



L'AC Ajaccio avait été relégué de Ligue 2 en National en raison de ses graves difficultés financières, avant d'être exclu mi-août de toutes compétitions nationales "au titre de la saison 2025/2026" par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Fédération française de football et d'évoluer désormais avec les amateurs en Régional 2.La société par actions simplifiées (SAS) à vocation sportive de l'Athletic Club Ajaccien (ACA) a été placée en liquidation judiciaire le 20 août, avait indiqué à l'AFP le président du tribunal de commerce d'Ajaccio.



"Le montant de la dette déclarée est de l'ordre de 13,5 millions d'euros et il y avait 65 salariés au jour de la liquidation", avait alors expliqué à l'AFP une source judiciaire qui avait également précisé qu'un mandataire judiciaire avait été désigné par le tribunal.Plusieurs signalements Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy, ont été effectués concernant la gestion du club et une enquête est en cours, avait aussi déclaré à l'AFP une source proche du dossier.



Créée en 1910, l'AC Ajaccio a remporté deux titres de champion de France de Ligue 2 en 1967 et 2002. Entre 2011 et 2014, le club aux couleurs rouge et blanche évolue en ligue 1 avant d'être rétrogradé en ligue 2 et de retrouver en mai 2022 pour une seule saison l'élite du football français.