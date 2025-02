Corte : Émotion et recueillement à la veillée d’hommage à Chloé

Témoignages poignants

Puis, les amis égrènent leurs témoignages poignants : « Tu étais la meilleure amie, la sœur, la famille ; dès que l’on s’est rencontrés, on s’est aimés rapidement et on ne s’est plus lâchés. On savait qu’à tout moment, on pouvait t’appeler, tu étais toujours là ; tu resteras pour toujours notre sœur. Tu nous as marqués pour la vie (…) A ma Chloé adorée, lumineuse, au rire contagieux, tu étais la plus belle, notre soleil, notre alliée par ton sens de l’humour pétillant, ton franc-parler, ton sens de la sincérité, ta personnalité exceptionnelle qui vivait en toi était unique et précieuse. Ton amour est ancré en nous ; tu n’es plus où tu étais, mais tu es partout où nous sommes pour toujours, notre Chloé. Il n’y a pas de mots pour décrire la fille que tu incarnais avec cette joie de vivre qui illuminait nos jours ».

Et de poursuivre dans une intensité dramatique, qui émouvait l’assistance suspendue aux paroles déchirantes de ces jeunes filles et garçons portant le deuil, sans fard que celui des cernes qui marquaient leurs visages pâles, rappelant aux mères, aux pères présents, émus aux larmes et murés dans un silence de cathédrale, que ce bouleversant adieu eut pu s’adresser à leur progéniture : « Le dernier adieu est le plus difficile ; il restera les souvenirs, les bons moments passés ensemble et tu seras dans nos mémoires » (…)

Enfin, dans un ultime lyrisme atteignant la voûte céleste, tous tenaient tout contre leur poitrine battante, leur cœur brisé en deux, leurs tendres messages d’adieux, figurant l’ultime étreinte : « Cette nuit, ta vie s’est envolée nous laissant dans la douleur et les pleurs… Tu t’es éteinte sans faire de bruit… »