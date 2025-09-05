Ce sera le championnat de Régional 2 pour l'AC Ajaccio

La veille, déjà, l'ACA exclu de tous championnats nationaux cet été, figurait parmi la liste de tous les clubs qui participeront à la coupe de France 2026. Au terme du tirage au sort l'ACA avait désigné pour affronter le vainqueur du match entre le FC Lupinu et FC Saint-Jean dans le cadre du 3e tour de l'épreuve dont. toutes les rencontres se disputeront les 13 et 14 septembre.
- ACTU RÉGIONALE
- FAITS DIVERS
- POLITIQUE
- FOOTBALL
- SPORTS
- VOTRE RÉGION
- MONDE
- ANNONCES LÉGALES
- CARNET DE DEUIL