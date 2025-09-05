Ce sera le championnat de Régional 2 pour l'AC Ajaccio

La rédaction le Vendredi 5 Septembre 2025 à 21:43

La Ligue corse de football a décidé vendredi soir l’intégration de l’AC Ajaccio dans ses compétitions régionales : l'ACA devrait notamment participer, si bien sûr il en a encore les moyens, au championnat de Régional 2 qui démarre dans quelques jours. Cette décision du comité directeur de la LCF pourrait marquer le début de la reconstruction du club sur le plan amateur.