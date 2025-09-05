Ce sera le championnat de Régional 2 pour l'AC Ajaccio

CorseNetInfos
La rédaction le Vendredi 5 Septembre 2025 à 21:43

La Ligue corse de football a décidé vendredi soir l’intégration de l’AC Ajaccio dans ses compétitions régionales : l'ACA devrait notamment participer, si bien sûr il en a encore les moyens, au championnat de Régional 2 qui démarre dans quelques jours. Cette décision du comité directeur de la LCF pourrait marquer le début de la reconstruction du club sur le plan amateur.



La veille, déjà, l'ACA exclu de tous championnats nationaux cet été, figurait parmi  la liste de tous les clubs qui participeront à la coupe de France 2026. Au terme du tirage au sort l'ACA avait désigné pour affronter le vainqueur du match entre le FC Lupinu et FC Saint-Jean dans le cadre du 3e tour de l'épreuve dont. toutes les rencontres  se disputeront les 13 et 14 septembre.  




