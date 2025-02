Ponte-Leccia : une jeune femme de 19 ans tuée par balles

Un drame s’est produit ce samedi soir à Ponte-Leccia. Il était environ 21 heures lorsqu’une jeune femme de 19 ans a été atteinte par des tirs alors qu’elle était seule à bord d’un véhicule. Grièvement blessée, elle n’a pas survécu à ses blessures. Contacté par CNI, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a confirmé les faits « Une jeune femme de 19 ans est décédée des suites de plaies par balle dans des circonstances et pour un motif encore indéterminés. », a indiqué le magistrat précisant que « des constatations sont en cours. » .



Selon les premiers éléments de l’enquête, il est « très probable que la victime visée n’ait pas été celle recherchée par les tireurs » précise le procureur. En effet, le véhicule dans lequel se trouvait la jeune femme serait « habituellement utilisé par son compagnon », une information qui oriente les investigations vers une possible erreur de cible. « Si les circonstances précises restent à éclaircir, le mode opératoire évoque les agissements de la grande criminalité organisée, sans qu’aucune hypothèse ne puisse, à ce stade, être complètement exclue ou privilégiée », a souligné Jean-Philippe Navarre.





Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte et confiée à la section de recherches de Corse et à la direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Haute-Corse.