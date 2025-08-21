L’AC Ajaccio ne fera pas appel pour la N3, la SAS placée en liquidation judiciaire

Les espoirs de voir évoluer l’AC Ajaccio en N3 se sont définitivement envolés ce jeudi avec l’abandon d’un éventuel appel, qui était possible jusqu'à aujourd'hui. Délais trop courts, SAS en liquidation et association en recomposition : les chances de voir aboutir un appel auprès de la FFF étaient bien trop infimes pour le club ajaccien. Selon un ancien dirigeant : « La LFP, la FFF et la DNCG en ont assez avec toutes ces procédures, qui n’ont menées à rien. Le bureau de la LFA de la 3F a d’ailleurs pris les devants pour intégrer l’ASPTT Dijon à notre place, il fallait arrêter les frais ».



« La R1, ce ne sera pas possible » prévient Stéphane Vannucci, le Président de la Ligue Corse de Football

Selon nos informations, le club ajaccien a toutefois saisi le Comex de la FFF concernant ses équipes de jeunes (U17 et U19 nationaux) mais également pour pouvoir évoluer au sein du championnat régional. Joint par téléphone, Stéphane Vannucci, vice-président démissionnaire de l’association AC Ajaccio, mais aussi et surtout Président de la Ligue Corse de football prévient : « Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas la Ligue Corse qui va décider de la division dans laquelle évoluera l’ACA, si elle poursuit ses activités, mais le Comex de la FFF. Il y a d’ailleurs jurisprudence en la matière concernant Sedan, Niort ou Cholet. Il ne sera sûrement pas possible d’évoluer en R1, car cela pourrait créer des injustices au sein de l’élite du championnat régional ».



Autrement dit, dans le meilleur des cas, l’ACA pourrait repartir en R2. Mais pour cela, il faudra quand même présenter des garanties, et notamment au niveau des comptes de l’association. Selon nos informations, lors de la réunion d’hier au stade Michel-Moretti, en compagnie du collectif Biancu è Rossu, des socio-professionnels et des membres de l’association, Alain Orsoni, l'ancien président de la Holding, aurait indiqué en visio « que les comptes de l'association seraient à l’équilibre » mais avec une dette fournisseurs s’élevant toutefois à 50 000 €.



Lors de cette même réunion, l’ensemble du bureau de l’association a annoncé sa démission, à la demande du collectif Biancu è Rossu comme l’explique Louis Harmand-Santoni : « Nous avons à peu près récolté 65 000 € entre les adhésions et la dernière cagnotte et nous espérons approcher les 100 000 €. Mais avant de les investir dans le club, nous avons posé deux conditions : le changement total du bureau de l’association ainsi qu’un audit financier des comptes ». Une nouvelle AG extraordinaire élective devrait ainsi se tenir d'ici « 7 à 10 jours » afin d’élire une nouvelle équipe, à laquelle se joindront deux membres des Socios.



Jean-Baptiste Luccioni (Maire de Pietrosella) : « Sauver ce qui peut l’être »

Parmi les noms évoqués pour reprendre les rênes de l’association, Jean-Baptiste Luccioni, le Maire de Pietrosella, absent physiquement à la réunion d'hier soir mais joint par téléphone, évoque « des contacts mais rien de concret » avant d’ajouter : « On est très loin de tout cela. J’ai répondu à des sollicitations, en tant qu’amoureux du club, pour donner un coup de main et m’investir pour sauver ce qui peut l’être. Aujourd’hui, le club est un champ de ruines et actuellement on n’est pas non plus certain que l’association ne sera pas dissoute. On veut absolument sauver toute cette jeunesse, qui représente l’âme du club ». D’autres partenaires historiques ainsi que des nouveaux membres ont également fait part de leur désir de se joindre à la nouvelle aventure. Reste à savoir maintenant si l’association pourra réellement repartir et permettre à ses équipes de jeunes U17 et U19 de débuter le championnat national.



« Plusieurs signalements Tracfin ont été effectués concernant la gestion du club et une enquête est en cours » selon l’AFP

Enfin, alors que la SAS a été officiellement placée en liquidation ce mercredi après-midi, et que les échanges houleux se poursuivent sur les réseaux sociaux entre le journaliste Romain Molina et Alain Orsoni, l’AFP indique de son côté que "Plusieurs signalements Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy, ont été effectués concernant la gestion du club et une enquête est en cours, a précisé une source proche du dossier". Dans le même temps, selon nos informations, plusieurs équipements de musculation, sportifs et informatiques du stade Michel Moretti auraient été dérobés (?) dans la nuit de mardi à mercredi, la veille du placement en liquidation judiciaire. Le mauvais feuilleton continue donc…