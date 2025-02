Jean-Baptiste Arena remporte les élections de la Chambre régionale d’agriculture de Corse

Scènes de liesse ce vendredi soir au palais Lantivy à Ajaccio. Après une longue journée de dépouillement, les résultats des élections à la chambre régionale d’agriculture sont tombés sur les coups de 21 heures. Et avec eux l’annonce de la victoire de la liste A l’iniziu, une terra menée Jean-Baptiste Arena.



Le vigneron de Patrimonio devance en effet la liste Terra Nostra, menée par le président sortant de la chambre d’agriculture de Haute-Corse, Joseph Colombani, et l’emporte dans tous les collèges où il a présenté un candidat, notamment le premier collège, celui des chefs d’exploitations agricoles, où il obtient 27 sièges sur 36, avec 52,41% des suffrages.



Jean-Baptiste Arena devrait donc, selon toute logique, être le nouveau président de la chambre régionale d’agriculture, suite à l’élection à laquelle les membres élus procéderont dans les prochaines semaines. « Cette victoire est pour tous ceux qui triment tous les jours en Corse et qui cherchent à faire vivre leurs familles, et surtout pour nos anciens qui nous ont laissé cette terre et toute cette agriculture à sauver et à développer pour l’avenir de ce peuple », a-t-il réagit ce vendredi en estimant que cette victoire est « un vote de projet, un vote d’adhésion, un vote peut-être aussi pour tourner une page, mais je ne pense pas que ce soit un vote de rejet ».



« Ma priorité c’est d’unir toutes les forces vives de l’agriculture corse, qu’elles aient été présentes sur ma liste ou en face, toutes les femmes et les hommes qui voudraient travailler avec nous, car le travail ne manque pas », ajoute-t-il en glissant : « Hè vera chì ghjè più faciule di cullà à cavallu chè di stà à cavallu, u più duru hà da cumincià oghje, ma ghjè vera chì sta vittoria, hè a vittoria di tutte ste persone chì ci anu trasmessu l’amore di sta terra, di i travagli è di l’agricultura. Pensu chì oghje, ci voli à mettesi à u travagliu, à traversu ciò ch’emu fattu in u Nebbiu dapoi 30 anni ».