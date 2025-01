Laurent Marcangeli à Ajaccio : « Fier d'être ministre de cette chose publique »

Nouvellement nommé ministre de la l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification, Laurent Marcangeli accompagné du préfet de Corse Jérôme Filippini, du sénateur de la Corse-du-Sud Jean-Jacques Panunzi et du maire d’Ajaccio Stéphane Sbraggia notament, s’est rendu auprès des fonctionnaires de l’Hôpital, des pompiers et de la gendarmerie. L’occasion de saluer « ceux qui travaillent au service des autres dans les périodes de fêtes ».





Cette visite a été placé également sous le signe du recueillement après la mort de Pierre-Louis Giorgi, assassiné le 23 décembre dernier. « La violence est intolérable, ce qui s’est passé ces jours-ci à Ajaccio est tragique. Nous ne pouvons pas accepter que nos jeunes ne puissent sortir entre amis sereinement. Vous avez devant vous un ajaccien qui est devenu ministre et qui a envie d’être à votre écoute et à vos côtés ».





A l’issue de sa visite, le nouveau ministre et les pompiers ont observé une minute de silence pour les pompiers disparus ces jours-ci.



Le discours du ministre :