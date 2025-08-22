Commémoration des 50 ans des événements d’Aleria : "Écrire une nouvelle page de l’histoire de ce peuple"

Une nouvelle stèle pour rassembler



Ce désir de fraternité et d’unité à retrouver, l’associu Aleria 1975 a voulu le mettre sur un piédestal, ou plutôt sur une stèle, celle qui a été inaugurée ce vendredi et qui trônera désormais sur le site des événements d’Aleria. « En fait, cette stèle, c’est le reflet de l’histoire de la Corse, expose Sampieru Mari, le secrétaire de l’associu. Du granit en bas, du sud, pour rappeler cette Corse granitique, mais aussi a terrra di i signori. » La stèle proprement dite est en vert d’Orezza, « qui fait référence aux révoltes du XVIIIe siècle ». Et la plaque fait référence au marbre de Corte, capitale de la Corse durant le XVIIIe siècle. Avec ce texte, qui est en fait une poésie :

« L’alba di a libertà

Si pesa qui cumè vittoria

Nantu à st’altare à l’Oriente

S’inchina ogni memoria

A l’omi fieri di sta terra

Chi ci annu scrittu a storia »



Sampieru Mari en explique l’ambition, gravée dans le marbre : « Construire le futur en se servant du passé comme d’une expérience pour avancer vers l’avenir. L’objectif, c’est d’éviter les divisions. Et quoi de mieux que la poésie pour ça ? Nous avons voulu lui donner une référence à ce que nous sommes. A notre culture. C’est pour ça qu’elle est en forme de paghjella. » A côté de la stèle, à une quinzaine de mètres en hauteur, se hisse une bandera. Et sur l’un des murs des bâtisses en ruine, le street-artiste bastiais Piombu a réalisé en trois jours une fresque « synthèse des moments forts et des images iconiques que nous avons tous en tête autour des événements d’Aleria et du mouvement nationaliste », présente Sampieru Mari.