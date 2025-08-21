Aleria 75 : Retour sur ces deux jours qui ont marqué l’histoire de la Corse

Le jour J

Aux premières lueurs de l’aube qui éclairent cette journée du 22 août, le silence est brutalement brisé par le vrombissement assourdissant des hélicoptères Puma. A partir de là, tout s’enchaine très vite. En une demi-heure, 1200 gendarmes et gardes mobiles lourdement armés et des véhicules blindés légers, quatre automitrailleuses, encerclent complètement la propriété. « On a été surpris, on ne les attendait pas », confirme Jacques Fieschi, membre du commando. A 6 heures, un haut-parleur prévient : « Que les bons citoyens se retirent. L’assaut va être donné ». La journée va sombrer dans la confusion. Edmond Simeoni se souvient : « L’intervention immédiate des hélicoptères PUMA, le bruit effrayant des pales au-dessus de nos têtes, un bateau de la marine nationale, qui mouille au large… nous causent un grand trouble. Nous tirons des coups de feu dans les pales pour éloigner les PUMA qui prennent de la hauteur ». Dans l’espoir de retarder l’assaut, le commando prend de faux otages parmi ses militants : « Nous leur bandons les yeux et les poignets. Puis, nous les emmenons sur la route en les menaçant de mort devant les caméras de télévision et les engins blindés ». Le sous-préfet de Bastia, Jacques Guérin, et les hauts gradés de la police, ne sont pas dupes. Alors, le commando persuade quatre ouvriers immigrés de jouer les otages : « Nous prenons quatre autres faux otages, des ouvriers émigrés qui se trouvent dans le champ de la confrontation. Nous leur donnons à manger et nous payons leur journée de travail perdue ». Le sous-préfet n’apprécie pas du tout cette provocation. « L’Etat s’empare, à son profit, de ces otages immigrés pour répandre dans les médias que nous sommes racistes, prêts à tout, que nous montrons notre vrai visage… Jamais, il ne demande leur libération car il pense que ces otages nous enfoncent et sont très préjudiciable à notre image ». L’étau semble cependant se desserrer. A 9 heures, les palabres avec le sous-préfet reprennent sans succès, car avoue le leader de l’ARC, « il n’avait jamais rien de précis à dire ». Vers 11 heures, le représentant de l'Etat fait pourtant une proposition : « Les occupants de la cave rendent leurs armes, déclinent leur identité, et s’en vont momentanément libres, mais la justice ensuite suivra son cours ». C’est une proposition de capitulation immédiate, sans condition que le commando ne peut accepter.



L’inquiétude monte

Les deux autres frères Simeoni, Roland et Max, qui, de l’extérieur, ont une meilleure vue de la situation et de l’ampleur de l’arsenal déployé par Paris, sont très inquiets. Ils tentent une négociation qui s’avère inutile. L’aberrante décision de donner l’assaut, prise, dès le début de l’opération, par le ministre de l’Intérieur, Michel Poniatowski, semble irrévocable. « Tout de suite, je comprends que l’affaire prend un tour surdimensionné par rapport à ce que nous avons imaginé. Nous voulons nous rendre sur place, mais toutes les routes sont bloquées. Finalement, j’arrive par la mer en canot. Je me suis trouvé à proximité de la cave, sur le côté, quelques minutes avant l’assaut », révèle Max Simeoni. A 11h30, le Préfet Gilly convoque la presse pour développer ses accusations de la veille. Max Simeoni réplique à 13 heures par une autre conférence de presse et annonce qu’il va porter plainte pour diffamation contre ledit Préfet. Entre temps, la circulation reprend normalement sur la nationale, tout le monde, presse et militants, croit à l’apaisement. A 14 heures, la rumeur se répand alentour que l’assaut sera donné à 16 heures. Elle se révèlera juste, mais personne ne veut encore y croire. Sympathisants, curieux et touristes affluent tranquillement. Des élus, des syndicalistes agricoles, des socioprofessionnels tentent en vain une médiation. Edmond Simeoni rencontre une quinzaine de journalistes. Cinq minutes avant l’assaut, un proche l’avertit, mais il n’y croit toujours pas. « Tu te trompes ! Ils veulent seulement nous intimider. Il ne faut pas céder ! », lui répond-il. « J’ai la conviction absolue qu’ils ne vont pas donner l’assaut ». S’ensuit un échange stérile avec le sous-préfet : « Il me dit : « Vous savez bien que vous n’allez pas tirer sur les forces de l’ordre ! Vous allez vous rendre. Vous avez fait la Prima Donna, vous avez fait les intéressants, vous avez eu tous les médias, tout le monde vous connaît… maintenant, ça suffit ! Rendez-vous ! ». Je lui rétorque : « Je ne peux vous dire qu’une seule chose : si vous avancez vers la table et que vous tirez, je vous préviens qu’on ripostera ! ». Il reprend : « Vous ne le ferez pas ! ». Le commando libère les otages.