"A Corsica more di e so strage è di quelli chì cercanu à lampà la in lu foscu" : une vague d’hommage après l'assasinat de Pierre Alessandri

Le parti de la majorité territ oriale Femu a Corsica, a également réagi en insistant sur l’attachement de Pierre Alessandri à sa terre et à son engagement de longue date : "Torna una volta, a Corsica s’hè svighjata sta mani addulurita, in l’affanu, a collera è u dulori tamanti. Pienghji oghji un figliolu soiu, Petru Alessandri, assassinatu nantu à u so locu di travagliu, ch’eddu avia annacquatu di u so sudori, di i so strazii, ma dinò di a so fedi è di i so spiranzi, à u Mandriolu in Sarrula è Carcupinu."



Le député François-Xavier Ceccoli a dénoncé un "énième et insupportable drame", appelant à rompre la spirale criminelle qui touche l’île. "L’assassinat de Pierre Alessandri, agriculteur et responsable syndical et associatif reconnu et engagé, endeuille à nouveau notre île. Je pense en premier lieu à sa famille et à ses proches, frappés par cet énième et insupportable drame, et je veux les assurer de toute ma solidarité. Toute la Corse paye malheureusement le prix du sang : voyou, criminel mais aussi – et c’est bien plus grave – étudiant, simple citoyen et homme de bien. Pour nos enfants, pour la Corse, il est grand temps de rompre cette spirale criminelle qui remplit de sa noirceur notre présent et notre avenir."