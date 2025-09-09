AC Ajaccio - Michaël Torre élu président de l'association

À l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire, qui s’est déroulée ce lundi 8 septembre 2025, le bureau de l’AC Ajaccio a été entièrement renouvelé et Michaël Torre a été élu président. Nul n’ignore les difficultés rencontrées par notre club ces derniers mois sur le plan financier et les bouleversements qui s’en suivirent. Ce renouvellement est donc le premier acte – essentiel – de la reconstruction.

Il n’était pas possible pour nous, nouveaux membres de l’association, socioprofessionnels, membres du Culletivu Biancu è Rossu, de regarder notre club s’éteindre. Nous ne pouvions rester inertes face à une telle situation. Nous ne l’acceptions pas ! C’est pourquoi nous œuvrons depuis plusieurs semaines, au rythme de nombreuses réunions, d’échanges et de rencontres, à faire en sorte que l’histoire de l’AC Ajaccien ne s’arrête pas en 2025. Il en était de notre responsabilité.

Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’annoncer que l’ACA vivra ! C’est avec humilité, mais aussi passion et conviction que nous œuvrerons.

Désormais, l’association Athletic Club Ajaccien est composée de socioprofessionnels mais aussi socios du Culletivu Biancu è Rossu, représentés dans le bureau. C’est ensemble, main dans la main et autour du président Michaël Torre, que nous travaillerons. Nous ne baignons pas dans un optimisme béat et nous savons parfaitement que le chantier est immense. Nous connaissons les difficultés à venir. Mais notre foi est inébranlable ! Surtout, nous savons que nous ne sommes pas seuls.

Nous sommes convaincus que l’entièreté de la famille acéiste sera à nos côtés pour rebâtir ce qui a été détruit. Dans cette entreprise, cette reconquête, nous aurons besoin de tous. Car il ne s’agit pas seulement d’un projet sportif ou du sauvetage d’une institution plus que centenaire. Il s’agit aussi d’une aventure humaine dans laquelle chacun trouvera sa place, du président, au bénévole, au licencié jusqu’au supporter.

L’association organisera prochainement une conférence de presse pour présenter les nouveaux membres de l’association ainsi que le projet. Encore une fois et plus que tout, nous comptons sur vous, supporters et plus généralement amoureux du club, pour nous aider dans notre tâche. Tous ensembles, nous réussirons !

L’Orsu hè Eternu

Le nouveau bureau de l’Athletic Club Ajaccien



Le bureau de l’association ACA

Michaël Torre - Président

Frédéric Furlan - Vice-président

Jean-Pierre Martinetti - Vice-président

François Grimaldi D'Esdra - Secrétaire

Louis Harmand-Santoni - Secrétaire adjoint

Mario Porcel - Trésorier

Jean-Emmanuel Franchini - Trésorier adjoint

Les autres membres du bureau : Augustin Torre, Alexandre Martinetti, Emmanuel Romei, Vincent Marchetti, Arnaud Perraudin, Pascal Zagnoli.