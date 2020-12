2020 en Corse : l'année Covid en 25 photos

Alors que le continent enregistrait des cas officiels de Covid-19 le 24 janvier 2020, ce n’est qu’un mois plus tard que les premières suspicions apparaissent sur l’île. Finalement, le 25 février, on parle d'un premier cas positif à Ajaccio Malgré le passage au stade 3 de l’épidémie de coronavirus, le premier tour des élections municipales le 15 mars a été maintenu. Dans ce contexte, sur internet, les appels pour un report du 1er tour se sont multipliés . Gilles Simeoni, suivi par autre cinq présidents de région, et bien d'autre élus et candidats, ont aussi réclamé le report du scrutin, s’attirant une réponse négative de la part du gouvernement. Le maintien du scrutin n'a pas découragé le personnel médical et les soignants corses qui ont multiplié sur internet les appels au boycott du vote. Finalement le premier confinement est acté par le Gouvernement et le 17 mars la Corse, comme le reste du Pays, entre en lockdown.De cette période on rappellera, la peur, la solitude et les applaudissement s de 20 heures pour soutenir les soignants en premier ligne dans la lutte contre le virus.Pendant ce mois et demi les bonnes initiatives se multiplient sur l'ile qui manque de masques, de gel hydroalcoolique. Parmi les dizaines d'actions solidaires CNI met en avant celle mise en place par Les P'tites Mains Solidaires de Corse Au début de la crise sanitaire, il n'était pas facile de trouver des masques pour se protéger et protéger les autres du Covid-19. Cette situation a incité un groupe de couturières de Corse à fabriquer elles-mêmes ces masques afin de les offrir aux personnes travaillant dans le domaine médical ou des secours, aux auxiliaires de vie, aides-soignantes, etc... L'association a été invitée à Paris par le Président de la République Emmanuel Macron aux cérémonies du 14 juillet en signe de gratitude.C'est seulement courant avril que les premiers masques arrivent. Après la première livraison le mardi 14 avril sur le port d’Ajaccio, la Collectivité de Corse reçoit deux jours plus tard une deuxième livraison. Au total deux millions de masques seront distribués en Corse. On commence à voir le bout du tunnel et parler de déconfinement qui entre progressivement en vigueur le 11 mai. Les Corses pourront retrouver leurs plages et leurs habitudes seulement le 28 mai et contrairement aux habitants d'autres régions, selon la préfecture, les insulairesont très bien respecté les mesures de sécurité prises par le Gouvernement.Les collèges et lycées de Corse sont les seuls qui ne rouvriront pas leurs portes le 18 mai. Après un long bras de fer entre le Rectorat et la Collectivité de Corse, cette dernière, propriétaire des établissements, a pris le décision de ne pas permettre la réouverture pour éviter un rebond de l'épidémie.