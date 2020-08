Port du masque obligatoire en Haute-Corse : le préfet serre la vis...

Se laver les mains très régulièrement (avec de l'eau et du savon, ou du gel hydro- alcoolique)

Rester toujours à plus d'un mètre les uns des autres

Porter un masque dès que la distance d'au moins un mètre ne peut pas être respectée

et en particulier dans les lieux clos et dans les lieux publics où le port du masque est

obligatoire

et en particulier dans les lieux clos et dans les lieux publics où le port du masque est obligatoire Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter

Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades

Éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche

Le samedi et le dimanche entre 8h et 14h, tous les espaces publics entre la place du marché et la place Saint Nicolas :- place Saint-Nicolas ;- cours Henri Pierangeli ;- rue Luigi Giafferi ;- rue Jean Casale ;- rue Sébastien de Casalta ; - rue Cardinale Viale ;- place du marché- place du marché de Migliacciaru le mardi et le samedi de 7h à 14h30.Le préfet rappelle que le respect des gestes barrières reste la meilleure des protections, pour soi comme pour son entourage.L’application des gestes barrière est de la responsabilité de tous :