Face au coronavirus, les infirmiers du service réanimation d'Ajaccio appellent à ne pas aller voter

MV le Dimanche 15 Mars 2020 à 13:44

Malgré le passage au stade 3 de l’épidémie de coronavirus, le premier tour des élections municipales a été maintenu. Dans ce contexte, sur internet les appels se sont multipliés pour un report du 1er tour. Gilles Simeoni, suivi par autre cinq présidents de région, et bien d'autre élus et candidats, ont aussi réclamé le report du scrutin, s’attirant une réponse négative de la part du gouvernement.



Le maintien du scrutin n'a pas découragé le personnel media et less soignant qui ont multiplié sur internet les appels au boycott du vote.



“N’allez pas voter!" c'est le message que les infirmiers du service de réanimation de l'hôpital d'Ajaccio ont fait passer ce matin avec cette photo qui est devenue virale.



Ce conseil des soignants ajacciens en cohérent au message tweeté ce matin par Rémi Salomon, président de la Commission médicale d’établissement de l’APHP, qui conseille lui aussi de ne pas aller voter ce dimanche. “Il faut dès maintenant appliquer le confinement maximum. N’allez pas voter, évitez les contacts à moins de deux mètres. Lavez-vous les mains souvent”, écrit-il.

