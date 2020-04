Covid-19. La Collectivité de Corse réceptionne une seconde commande de 500 000 masques à Ajaccio

Après la première livraison mardi 14 avril sur le port d’Ajaccio de 600 000 masques chirurgicaux et 100 000 masques FFP2, la Collectivité de Corse a reçu ce jeudi matin une deuxième livraison de sa commande de masques.

Le Navire Monte d'Oro de la Compagnie Corsica Linea a assuré le trasport de cette deuxieme cargaison de 400 000 masques chirurgicaux et 100000 masques FFP2 supplémentaires qui ont aussitot été acheminés en direction vers les locaux du parc de la voirie de Caldaniccia pour la désinfection des cartons par les agents de la Collectivité de Corse.

"Cette deuxième livraison" -precise dans une note la Collectivité de Corse - permettra de poursuivre la distribution des masques dans les différents territoires de Corse."

Les 800 000 masques FFP2 restants seront livrés sous quinzaine. Ils complèteront ainsi une commande totale d’un million de masques FFP2 et d’un million de masques chirurgicaux.