Corse : comment fonctionne le couvre-feu ?

Dans les périmètres concernés par le couvre-feu, les bars, les établissements sportifs, les salles de jeux, les foires et salons seront fermés toute la journée et les fêtes foraines seront interdites. Les établissements d’enseignement supérieur ne pourront accueillir plus de 50 % des étudiants en présentiel.



- Les ERP de plein air (stades par exemple) seront soumis à une jauge de 1000 personnes.



- Tous les ERP ne pourront plus accueillir de public après 21 heures. Les activités économiques se déroulant sur la voie publique (chantiers, tournages) pourront continuer à s’exercer



- Les sorties et déplacements seront interdits de 21 à 6 heures du matin sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive.

Par ailleurs, des dérogations seront prévues pour se rendre chez le médecin, la pharmacie de garde ou l’hôpital, pour raison professionnelle, pour les déplacements en avion ou train (le billet faisant foi), pour l’aide aux personnes vulnérables ou précaires, pour motif familial impérieux ou garde d’enfant, pour une convocation judiciaire ou administrative ainsi que pour se rendre auprès d’un proche dépendant ou pour sortir son animal de compagnie.



- Il n’y aura pas de fermeture des transports en commun, notamment pour permettre de répondre aux besoins des dérogations. Enfin, le télétravail, quand le métier le permet, est fortement recommandé.



- Les attestations dérogatoires seront disponibles dès samedi et les contrôles seront assurés par 12 000 policiers et gendarmes répartis sur l’ensemble du territoire, appuyés par les policiers municipaux.



- Les attestations pourront se faire en ligne, sur un smartphone et sur papier libre.



---

A venir les réactions des cafetiers et restaurateurs de Corse